長和旗下公司駁巴拿馬指控：欠款屬謬論 28年繳稅逾6億

香港首富李嘉誠長和集團旗下巴拿馬港口公司，9日發聲明駁斥巴拿馬審計機關的指控，稱未支付約12億巴幣絕對違反事實。（中通社資料照片）

香港 首富李嘉誠長和集團旗下巴拿馬港口公司9日晚發表聲明，以10點駁斥巴拿馬審計機關的指控，稱未支付約12億巴幣絕對是違反事實的謬論。至於長和出售巴拿馬運河 等港口業務，分析指出，長和正面對三難困境，分別要處理來自中國、美國及巴拿馬政府的壓力，還要維護股東的利益。

明報報導，長和的港口公司指與巴拿馬政府於2005年簽訂的特許經營附加協議，原訂投資額10億巴波亞幣（同美元幣值），至今已投資逾16.95億巴幣，且是是巴拿馬唯一有向該國派股息的營運商，28年以來累計派息1.26億巴幣，向巴國繳納6.68億巴幣也超過其他營運商。

據報導，巴拿馬審計總長Anel Flores7日公布審計報告，指巴拿馬港口公司於2021年續簽特許經營合約時，未獲審計機關批准，違反審批程序。他表示，該公司原應在首25年合約期內向政府繳交最少13億美元，但實際僅繳8.5億美元，目前仍欠款約3億美元，且未按合約條款與政府分帳10%利潤。此外，巴拿馬總檢察長8日亦表示，正就涉嫌違反公共行政、損害國家利益等罪行，對巴拿馬港口公司2021年的續約事宜展開調查。

報導引述長和旗下港口公司指出，在巴拿馬累計投資遠超特許經營合約要求的5000萬巴幣，也遠超附加協議中的10億巴幣，此投資已於2020年獲巴國總審計長經4個月審計後確認。對外界不符事實的言論，扭曲公司跟巴國在特許經營合約及附加協議下的現時法律關係，公司表示遺憾。

報導稱，港口公司稱現時是巴國唯一一家當地政府持股10%的營運商，又指巴國總審計長曾確認，港口公司為當地經濟貢獻逾59億巴幣。港口公司強調不僅在當地創造逾2.5萬個就業機會。同時公司所獲稅務豁免、貨櫃裝卸費與其他營運商相同，從未違規。

另據中央社報導，長和集團出售巴拿馬運河等港口業務，除面臨中方的審查外，還被巴拿馬政府指港口特許權存在違規行為。新加坡 國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，目前長和面對三難困境，分別要處理來自中國、美國及巴拿馬政府的壓力，還要與餘下41個港口的所屬政府維持良好關係，更要維護長和股東利益。

莊嘉穎表示，巴拿馬多年沒調查長和特許經營權，直至美國表明要取回運河後才展開，可能是受美施壓，也可能是巴拿馬政府為免美國動用武力收回運河而採主動。