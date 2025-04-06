香港啟德方艙10月變青年驛站 可吸引國際交流團

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 民政及青年事務局局長麥美娟5日宣布，中央援建的啟德社區隔離設施作為「青年驛站」旅舍的標書審議工作已經完成，將由中國旅遊集團旗下公司為主要股東的博盛文旅有限公司作為營運團體，香港中旅發展及帝盛酒店集團為協辦機構，合作營運青年發展設施。

大公報報導，「青年驛站」將會包含青年旅舍，亦會舉辦青年活動，以及具文化、藝術和運動等元素的國際交流活動，預期最遲10月開始有序投入營運。

有立法會議員認為，「青年驛站」能夠吸引更多國際青年交流團赴港，港府 既善用中央援建設施，又能夠為本地及訪港青年提供聚腳點。

特首李家超去年在施政報告提出，將中央援建的啟德社區隔離設施，改建為青年發展設施，包括設「青年驛站」、旅舍和青年文化藝術交流空間等配置。麥美娟5日出席一個活動後會見傳媒時表示，啟德青年驛站投標項目已於去年12月發出，並在今年2月截標，租約為期5年，營運團體自負盈虧。

麥美娟說，營運者需將隔離設施的6成總樓面面積，改為青年旅舍，並根據其詳細的5年概念計畫，逐步舉辦青年活動，以及具文化、藝術和運動等元素的國際交流活動。「青年驛站」需要有青年文化交流和體育交流的空間。

「青年驛站」毗鄰啟德郵輪碼頭，擁有維港海景，同區的啟德體育園旁邊就是啟德帝盛酒店。「青年驛站」前身是啟德社區隔離設施，於2022年第五波疫情 期間以組裝合成法（MiC）興建，採用鋼結構，設有升降機、電訊網絡設備等。

麥美娟表示，局方希望更多來自不同地方的青年，匯聚交流於香港，發展個人潛能。局方期望有效善用這裡，提供更多元的設施及更多選擇予非本地青年入住，從而促進內地及海外青年與香港青年雙向交流，為青年創造一個啟發創意的地方。