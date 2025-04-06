香港打擊濫用公屋 規管「富戶」政策9月上路

香港房屋協會計畫9月全面實施富戶政策，將向2.5萬個住戶發出新租約，若有租戶不同意簽署新租約，則須在四個月內遷出單位。圖為中學生在彩虹邨籃球場內打籃球資料照片。（中通社資料照片）

繼香港 房屋委員會收緊公屋富戶政策後，香港房屋協會為進一步收緊公屋資源分配，打擊濫用情況，亦計畫在今年9月開始全面實施富戶政策，將分階段向2.5萬個住戶發出新租約，納入條款，要求住戶申報及提供包括收入和資產等相關資料，若有租戶不同意簽署新租約，則須在四個月內遷出。

綜合文匯報、大公報報導，房協主席凌嘉勤5日表示，在富戶政策及打擊濫用公屋政策加強後，房協已收回約140個單位，相當於兩座長者租用單位「松悅樓」的數目。目前，房委會正陸續就新富戶政策向租戶進行解說，包括計劃在屋邨舉行約100場解說會，在今年9月前向2.5萬個租戶解釋有關的新做法。

房協曾在2018年對部分租戶實施富戶政策，凌嘉勤5日表示，房協計畫全面實施富戶政策，今年9月至明年8月將分階段，向尚未納入富戶政策的2.5萬租戶發出更新租約，約占整體租戶的83%。根據新條款，對住滿10年的租戶，須每2年申報一次入息及資產，若入息超額2倍至5倍間，要繳交1.5或2倍租金 ，若超額5倍、家庭資產超過入息限額100倍或者持香港住宅物業，就須遷出單位。租戶若不接受新租約的相關條款，須在4個月寬限期後遷出單位。

凌嘉勤表示，目前房協約有4000至5000租戶的租約中有相關條款，有9戶正繳交加倍租金，當中有7戶須交1.5倍租金、另外2戶須交雙倍租金。同時自推出富戶政策及加強打擊濫用公屋措施後，房協共收回約140個單位，約有2座新建的長者租住單位松悅樓有多。他相信未來須交加倍租金的租戶數量不會很多。

香港房屋協會計畫9月全面實施富戶政策，將向2.5萬個住戶發出新租約，若有租戶不同意簽署新租約，則須在四個月內遷出單位。圖為石硤尾屋邨。（中通社資料照片）

新租約條款訂明，租戶須定期申報，房協可要求租戶提交相關資料，凌嘉勤表示，若租戶未來不接受新條款，須簽回條回覆，並在4個月寬限期內遷出單位。他強調，不會考 慮一次過實施，因需更多時間向租戶耐心解說，已陸續為租戶舉行100場解說會。

相關措施覆蓋進度較房協早前預估的5年，縮短至1至2年，凌嘉勤對此解釋，初期計畫時要物色不同方案，審慎評估法律方案，講得較為保守，現經充分徵詢意見後確認程序穩妥，故可加速推行。

而對於措施可能存在法律風險，是否擔心租戶提出司法覆核，凌嘉勤回應表示，公營機構做事往往面對法律挑戰的風險，房協已很仔細徵詢許多法律意見，「經過小心研究，即使面對法律挑戰，我們也可以有充分理據，解釋為何要這樣做和如何做，因為這牽涉公共資源最合理、公平的運用。」

家住勵德邨的胡婆婆表示，現時獨居，租金3000多港元（約逾386美元），她認為還有很多像自己一樣的長者，可能住在更惡劣住所，希望收入高且仍住公屋的人主動騰出空間，多為他人著想。