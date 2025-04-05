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香港機場東莞空港中心 首階段訂年底完工

香港新聞組／香港5日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港機管局正進行「海空貨物聯運」的先導計畫，將由「香港國際機場東莞空港中心」出貨的貨物以水路運抵香港後，再利用空運轉送到世界各地；香港運輸及物流局長陳美寶4日稱，機管局正全力發展相關中心的永久設施，目標今年底完成空港中心第一期首階段建設。

明報報導，陳美寶表示，本周初拜訪機場島上多個重要合作夥伴，深入了解運作流程及最新科技應用，其中視察了東莞空港中心和本港之間的「海空貨物聯運」流程，她期待空港中心啟用後能讓「海空貨物聯運」發揮更大效益，進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。

陳亦先後到訪2023年10月投入服務的菜鳥智慧港，以及作為香港空運貨站的Hactl。她稱前者位處鄰近港珠澳大橋的戰略位置，能迅速接收由內地生產基地到港的貨物，再配送至本地及透過鄰近機場轉口至其他地方；後者則是全球最大單一多層空運貨站，採用大量全球領先的軟硬件，包括熱能檢測系統、自動化技術等監察運輸流程。

陳美寶稱，會繼續與機管局及業界攜手，加強機場的貨物處理能力和效率，配合轉運、跨境電商及高價值溫控空運貨物的發展。

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