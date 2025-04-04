我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

37億美元「北水」湧港股大掃貨 史上第2高

香港新聞組／香港4日電
全球爆發貿易戰風險升溫，港股3日隨外圍跌352點，收報22849點。（中通社）
全球爆發貿易戰風險升溫，港股3日隨外圍跌352點，收報22849點。（中通社）

美國川普政府關稅風暴威脅全球風險資產。亞太區股市3日普遍受壓向下，恒指最多跌564點，內地資金低位承接，收市時跌幅收窄至352點。出口股是跌市重災區，申洲國際股價跌14%。花旗指出，光伏股、服裝及鞋類股受關稅影響較為直接。

大公報報導，北水（內地投資者南下買港股的資金）大舉入市掃貨，淨買入近288億元（港幣，下同，約37億美元），為有史以來第二高，逼近歷史新高。展望後市，證券界人士相信，港股正處於跌浪中段，指數或下試21800點；選股方面，內需股及金油銅等資源類股份亦值得關注。

美國川普政府進口關稅有下限無上限，全球爆發貿易戰風險急升，亞太區股市走低。港股3日低開564點，跌穿50天線（3日位於22653點），但資金在低位收集，恒指收市跌352點，報22849點。內地資金是主力買盤，港股通全日買入額達到786億元，較上日增加258億元，扣除賣出額，港股通淨買入達287.9億元，增加約170億元，逼近上月中歷史最高的296億元。

北水大買指數ETF，盈富基金獲淨買入60.71億元；恒生中國企業ETF獲淨買入48.32億元。另外，主板成交額2895億元，較上日增加729億元。

花旗表示，美國今次針對中國商品的關稅升幅超出該行預期。綜合各行業的美國關稅的敏感度，通訊設施、機械、光伏、服裝及鞋類等行業對關稅衝擊最大，因為美國市場貢獻利潤比重較高。

值得一提的是，內地電池及汽車製造商去年來自美國市場的收益占比低於10%，受關稅影響不大。花旗偏好業務集中在內地的股份，建議增持互聯網、科技與運輸行業，及個別消費類股份。

關稅 川普 貿易戰

上一則

主權信用評級被降至「A」 中批惠譽有失偏頗

下一則

偷拍遼寧艦 3名菲律賓情報機關「制內間諜」在中被捕

延伸閱讀

IMF總裁：美祭出新一輪關稅 對全球經濟構成重大風險

IMF總裁：美祭出新一輪關稅 對全球經濟構成重大風險
美對等關稅讓川習會再延？中學者：習不會在壓力下見川

美對等關稅讓川習會再延？中學者：習不會在壓力下見川
川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換

川普說可考慮降關稅 就看各國開什麼「驚人」條件交換
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統