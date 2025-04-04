37億美元「北水」湧港股大掃貨 史上第2高

全球爆發貿易戰風險升溫，港股3日隨外圍跌352點，收報22849點。（中通社）

美國川普 政府關稅 風暴威脅全球風險資產。亞太區股市3日普遍受壓向下，恒指最多跌564點，內地資金低位承接，收市時跌幅收窄至352點。出口股是跌市重災區，申洲國際股價跌14%。花旗指出，光伏股、服裝及鞋類股受關稅影響較為直接。

大公報報導，北水（內地投資者南下買港股的資金）大舉入市掃貨，淨買入近288億元（港幣，下同，約37億美元），為有史以來第二高，逼近歷史新高。展望後市，證券界人士相信，港股正處於跌浪中段，指數或下試21800點；選股方面，內需股及金油銅等資源類股份亦值得關注。

美國川普政府進口關稅有下限無上限，全球爆發貿易戰 風險急升，亞太區股市走低。港股3日低開564點，跌穿50天線（3日位於22653點），但資金在低位收集，恒指收市跌352點，報22849點。內地資金是主力買盤，港股通全日買入額達到786億元，較上日增加258億元，扣除賣出額，港股通淨買入達287.9億元，增加約170億元，逼近上月中歷史最高的296億元。

北水大買指數ETF，盈富基金獲淨買入60.71億元；恒生中國企業ETF獲淨買入48.32億元。另外，主板成交額2895億元，較上日增加729億元。

花旗表示，美國今次針對中國商品的關稅升幅超出該行預期。綜合各行業的美國關稅的敏感度，通訊設施、機械、光伏、服裝及鞋類等行業對關稅衝擊最大，因為美國市場貢獻利潤比重較高。

值得一提的是，內地電池及汽車製造商去年來自美國市場的收益占比低於10%，受關稅影響不大。花旗偏好業務集中在內地的股份，建議增持互聯網、科技與運輸行業，及個別消費類股份。