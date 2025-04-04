香港高齡學生當「刷卡黨」車手 警方搜獲135張卡

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 警方在中環國際金融中心（IFC）商場，拘捕兩名疑為盜卡集團充當買手（車手）32歲和28歲香港本地男子，當時兩人由蘋果專門店刷卡購買電子產品離開時，被警員截查，在他們身上及私家車內搜獲多達135張他人信用卡及扣帳卡，另檢獲10張他人的往來港澳通行證，以及21部手提電腦和平板電腦，以涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產罪將兩人拘捕。

文匯報報導，行動中檢獲的電子產品總值約15萬元（港幣，下同，約1.9萬美元），兩名男子報稱是學生，警方正調查信用卡的來源和幕後主腦。

前日，中區警區特遣隊人員在商場進行反罪惡巡邏期間，發現兩名可疑男子進入蘋果專門店購物，當兩人攜同購買的數碼產品離開時，警員在兩人身上檢獲6張屬於他人的信用卡及65張扣帳卡，以及兩人剛購買的、總值逾3萬元的2部手提電腦和3部平板電腦。遂以涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產罪名將兩人拘捕。

警員隨後再將兩人押到他們停泊在商場停車場的一輛私家車搜查，該車輛屬其中一名被捕人持有，在車內再搜出64張屬於他人的信用卡、10張不屬於兩人的往來港澳通行證，總值逾11萬元的6部手提電腦及10部平板電腦。

中區警區科技及財富調查組高級督察袁穎喬3日講述案情指，兩名被捕人分別姓郭（28歲）及姓林（32歲），本地人，均報稱是學生。案件仍在調查，警方將進一步追查涉案信用卡、扣帳卡如何得來，有關大量數碼產品以及涉及往來港澳通行證用途等。兩名被捕人仍被扣查。

據了解，警方檢獲兩張證件，顯示兩人在都會大學修讀短期課程，不排除受犯罪集團招攬，利用盜來的信用卡和扣帳卡購買電子產品，然後變賣套現。

警方提醒市民切勿使用他人信用卡作詐騙行為，有關行為可能觸犯串謀詐騙及洗黑錢等罪名，最高刑罰可處罰款500萬元及監禁14年。而盜竊亦屬非常嚴重的罪行，根據香港盜竊罪條例，盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪一經定罪最高可判監禁10年。