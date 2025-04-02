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港禁公開吸電子煙 擬明年次季上路 非薄荷加味煙也要禁

香港新聞組／香港2日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府去年提出10項短期控菸措施，消息指港府計畫本月底提交修例草案，分階段推行「控菸十招」。

明報報導，其中禁止管有電子煙等另類菸草產品方面，最快明年第二季先禁止在公共場所私人管有菸彈，意味將不能在公共場所公開吸電子煙；第二階段視乎成效，再考慮擴至所有地方和涵蓋電子煙，暫未有時間表。至於較具爭議的禁止加味菸，據悉最快明年先禁止非薄荷菸，之後再禁薄荷菸。

據報導，吸菸與健康委員會歡迎港府將全數「控菸十招」交予立法會修例，盼各措施過渡期能盡量縮短，並盡快交代次階段時間表。有議員質疑禁止管有電子煙及禁止加味菸進度較慢，認為電子煙是「吸毒工具」，應再加快立法禁止。

報導稱，香港前年吸菸率9.1%，當局目標今年降至7.8%，港府去年6月提出10項短期控菸措施。消息人士透露大致完成草擬修例草案，本月底提交立法會，涵蓋「控菸十招」，但會分先後推出。據悉首先重點打擊私菸，包括推出完稅標籤制度，並增加私菸相關罪行罰則。

消息稱，買賣未完稅菸最高罰則將由現時罰款100萬元（港幣，下同，約12.8萬美元）和監禁兩年，提高至罰款200萬元和監禁7年；入境旅客攜帶多於19支免稅菸的罰則，由每支菸2000元罰款及應繳稅款5倍罰款，增至5000元及應繳稅款5倍罰款。兩者在修例通過後即時生效。

政商界質疑修例削弱旅客赴港意欲，消息人士重申修例對遊客無影響，2022年4月起遊客已不可將電子煙等另類菸草產品帶到港，而新加坡、泰國等已禁另類菸，也不見有大問題。

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