香港迪士尼去年賺1.07億美元 慶祝20周年送20萬張門票

香港迪士尼樂園2024年度錄得開園以來770萬人的最高入場人次，業績轉虧為盈，為慶祝20周年，將捐出20萬張門票給予社區有需要人士。（中通社）

香港迪士尼 樂園今年踏入開幕20周年之際，業績報捷，2024年度錄得開園以來最高入場人次，高達770萬，業績亦轉虧為盈，淨利潤高達8.38億元（港元，下同，約1億700萬美元）。此外，香港迪士尼樂園為慶祝20周年，將捐出20萬張樂園門票予社區有需要人士，較過去每年平均捐出門票增加一倍。

大公、文匯報報導，特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩1日在立法會一個會議透露，園方今年內將償還餘下四成的政府貸款，且會預留款項供園方興建彼思（Pixar）園區，無須政府額外注資擴建。

報導指出，香港立法會經濟發展事務委員會1日討論香港迪士尼樂園最新的業績，顯示樂園2024年度錄得開園以來最高的入場人次。香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭表示，目前仍面對後疫情及本地經濟轉變的影響，該財政年度的入場人士比率以香港本地人為主，占40%，其次是內地旅客，占38%，其他地區的客源順序為菲律賓、台灣地區、泰國、日本、新加坡 ，樂園為本地生產總值增加24億港元及2.2萬就業機會。

據報導，《旅遊業發展藍圖2.0》提到，會通過迪士尼樂園深化大嶼山「旅遊島」發展方向，羅淑佩表示，大嶼山未來幾年有很多發展，包括機場發展航天城，以及粵車南下的機遇等。香港迪士尼亦將成為政府在《藍圖2.0》中提出深化大嶼山「旅遊島」發展方向的重要一環，結合北大嶼的休閒康樂元素與南大嶼的生態旅遊元素，期望迪士尼把握契機，發揮協同效應。

羅淑佩說：「文體旅局會繼續與華特迪士尼公司緊密合作，推進跨年擴展計劃餘下的項目，其中包括以『漫威』（Marvel）為主題的新園區，亦會探討未來計劃，提升迪士尼對旅客的吸引力，確保業務協同效應，並鞏固香港迪士尼作為香港標誌性旅遊景點的地位。其中，香港迪士尼最近亦已宣布自資擴建全新Pixar主題娛樂體驗。」

香港迪士尼樂園每一年平均捐出超過10萬張樂園門票予有需要人士，適逢今年20周年，門票捐贈數字將增加一倍至20萬張，而連串慶祝活動接踵而來。莫偉庭表示，樂園將於本月17日舉辦20周年派對預覽活動，550名來自內地、菲律賓、泰國、新加坡、日本、韓國等地的傳媒、迪士尼粉絲將會獲邀出席。