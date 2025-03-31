電騙集團詐內地人 用港銀中轉騙款 至少6銀行被利用

香港示意圖。(圖/shutterstock)

詐騙集團越來越猖獗，竟利用香港 資金進出自由，引導不住在香港的華人，將款項由外地或內地銀行，輾轉多次匯入香港銀行戶口，款項一到立刻被提取或匯走，至少6間香港本地銀行或被利用接收騙款；更有部分個案騙徒藉香港「廉政公署」之名騙取「保釋金」。

明報報導，留學英國的內地生黃小姐去年10月接到詐騙電話，指她涉及跨境洗黑錢罪行，要求她從英國匯款給香港「廉政公署」香港銀行帳戶作「保釋金」。黃小姐去年由英國萊斯銀行多次匯款到香港的銀行戶口，折合損失約60萬元（港幣，下同，約7.7萬美元）。她醒覺受騙後，向英國、內地及香港三地報警，並要求萊斯銀行撤回匯款，但阻截失敗。

據報導，另一個案，由內地移民澳洲 的Lynn去年墜假冒官員騙局。騙徒初聲稱Lynn證件名下開設的銀行戶口涉嫌參與內地、香港和澳洲的大型跨境洗錢案，她要被引渡到內地「協助調查」，並提出「取保候審」方案代替引渡，稱只要將「保釋金」轉到香港「廉政公署」的銀行戶口，即可換取保釋毋須到內地受審，詐騙Lynn多筆電匯澳幣，折合約40萬港元。

報導稱，內地人吳女士和陳女士則表示，她們經騙徒的假連結，下載偽冒的「平安證券」、「東方財富」等應用程式「投資境外股票」，由騙徒偽冒的程式客服引導她們轉帳「入金」到香港的銀行戶口，二人均向香港警方報警。吳女士透露，其手機群組內還有20餘人被類似手法詐騙，涉款約400萬元，涉及香港至少6間銀行被騙徒利用作收款。

翻查資料發現，在美國、加州 的台灣留學生亦曾遭遇相似騙局，據駐加拿大台北經濟文化代表處的《海外詐騙防範宣導簡報》，有騙徒訛稱是「中國公安部」，欺騙台生稱其涉重大罪行，要匯款到「香港戶口」作「保釋金」，否則會被引渡到中國內地受審。

報導引述廉政公署回覆表示，就涉及冒充廉署的電話騙案與警方保持聯絡，會按既定程序及機制即時將相關詐騙個案轉介警方。廉署重申絕不會要求公眾匯款、轉帳到任何戶口作保證金、資金清查、審查或調查。