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啟德美食嘉年華旺丁不旺財 店員：很多人只來散步

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

23日是「啟德美食海灣嘉年華」開幕後的第一個周日，雖只有藝術周活動，仍吸引不少人潮。但有攤檔指當天「旺丁不旺財」，生意沒有特別好。

香港01報導，其中一檔售高階漢堡的攤擋，已由22日晚調低售價，其中原售近100元（港幣，下同，約12.8美元）一個的手撕豬肉漢堡，現時減至約80元一個。檔員劉先生解釋，不同場合、不同地區也會影響產品的市價。顧客則普遍對環境及消費體驗持正面評價。

賣烤肉和漢堡為主的「Smoke & Barrel BBQ」的檔員劉先生指，人流的確比預期中多，但很多人只是到場散步；加上不少人路過時沒有預計吃比較飽肚的食物，所以生意額和預期差不多。

該攤檔22日晚已調低產品售價，原本一個漢堡作價約100元的手撕豬肉漢堡，現時減至78元；煙牛胸漢堡也由約108元減至88元，而「BEAST BURGER」(怪獸漢堡）更由138元減至98元。劉先生解釋，不同場合、不同地區也會影響產品的市價，所以他們從22日晚開始調低了產品價錢。

售賣北歐酒類及芝士等小食的「Tryfinnish」的檔主張先生則指，生意已比想像中好，「始終這個場新，而且宣傳沒有很多。算是有些驚喜了。」他表示，地道小食暫時比西化產品更受歡迎，而其產品的目標客源是年輕人，但當天到場的年輕人不多，相信日後啟德體育園舉辦七欖等大型活動時，情況將大大改善。

香港

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