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香港洪聖節高樁舞獅邀請賽 廣西團稱王

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

南區年度最重要的傳統節慶活動之一的2025鴨脷洲洪聖傳統文化節，將在17日圓滿結束，過去兩天舉行的壓軸項目，分別是15日舉行的首屆「國際高樁舞獅邀請賽--洪聖盃2025」，16日舉行祈福放水燈、龍舟拜廟、賀誕巡遊等活動，當中16支參與大型賀誕巡遊的隊伍，聲勢浩蕩，由鴨脷洲洪聖廟出發遊走整個鴨脷洲，吸引大批巿民及遊客參與，感受香港特有的傳統節慶氣氛。

文匯報報導，鴨脷洲年度盛事「洪聖傳統文化節」是香港南區極富地方特色信仰的大型傳統文化活動，今年文化節以「匯聚傳承」為主題，持續逾兩星期，包括賀誕神功戲、國際高樁舞獅邀請賽、祈福放水燈等精采節目。

15日的國際高樁舞獅邀請賽更是首次舉辦，邀請內地、澳門、馬來西亞、新加坡、越南等合共13隊頂尖醒獅隊伍來港，與香港隊在鴨脷洲公園足球場大戲棚內高達兩米至三米的梅花樁陣中，施展絕技爭奪「高樁之王」殊榮，展示高難度動作與默契。最終由廣西梧州藤縣醒獅團奪冠，成為首屆「高樁之王」，馬來西亞玄龍體育總會及馬來西亞萬撓玄龍體育會隊伍，則位列亞季軍。

16日的壓軸項目，則包括上午的「祈福放水燈」儀式，以水燈作願祈求風調雨順，其後舉行「龍舟拜廟」儀式，則有8隊龍舟隊參與，龍舟隊點睛後由洪聖古廟對出海面出發，來回划三次，象徵向洪聖爺三鞠躬。重頭戲「大型賀誕巡遊」於下午上演，今年有16支隊伍逾200人參與，除舞龍、舞獅外，並有中國民族舞、小學生鼓隊、海洋公園表演隊等，聲勢浩蕩的賀誕巡遊隊伍由鴨脷洲洪聖廟出發，穿越鴨脷洲大街，以鴨脷洲公園為終點，遊走整個鴨脷洲。

「洪聖傳統文化節」17日下午2時在舉行送神儀式後圓滿結束。

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