香港科大創校校長吳家瑋87歲逝世 首提香港灣區概念

港科大創校校長吳家瑋離世，享年87歲。(取材自澎湃新聞)

香港 科技大學4日公布，該校創校校長吳家瑋於3月2日逝世，享壽87歲。港科大對此深感哀痛，並向吳教授的家人和朋友致以深切慰問。

綜合中新社等媒體報導，吳家瑋領導創立香港科技大學，並在1988年至2001年擔任該校校長，曾獲頒金紫荊星章及英女皇頒授的大英帝國司令勳章等。吳家瑋曾任舊金山州立大學校長，是美國歷史上第一位華裔大學校長。他早於1990年代已提出「香港灣區 」概念，對及後粵港澳大灣區的發展影響深遠。

港科大校董會主席沈向洋表示，在香港正值知識經濟轉型的關鍵時期，吳家瑋把一個大膽願景成功轉化為一所引領開創性研究、創新以及影響全球的世界級學府。他的離去是港科大的巨大損失。港科大校長葉玉如表示，吳家瑋為港科大的成就奠下基礎，港科大會堅守他的熱忱及使命。

香港教育局 局長蔡若蓮對吳家瑋的辭世深表哀悼，並向其家人致以最深切的慰問。蔡若蓮表示，吳教授多年來在不同領域致力服務社會，除了在高等教育界備受推崇，也對香港發展作出重大貢獻。

吳家瑋曾出任多項公職，包括香港政府策發會等多個委員會成員，亦曾獲中央政府任命為港事顧問，隨後成為香港特別行政區預委會和籌委會委員，1998年成為全國政協委員。2001年辭去科大校長職務後，吳繼續出任科大名譽校長和高級顧問。