內地人才赴港 梁振英批：有人只為享港人港稅…報到即返

梁振英。(中新社)

港府近年積極搶人才，推出各項人才入境計畫，前特首梁振英批評，有人藉人才名義赴港，只是為出入香港 方便、子女可以報讀香港學校、甚至為了在內地取得「港人港稅」優惠，赴港報到後馬上就返回內地，嚴重違反香港人才政策原意。

綜合香港01、明報報導，大部分人才循「輸入內地人才計畫」及「高端人才通行證計畫」赴港，前者須證明獲本地雇主聘用，「高才通」則毋須事先獲聘，簽證 期內亦無居港日數要求。截至去年底，「高才通」共收到11.6萬宗申請，9.2萬宗獲批。各項人才約7.5萬人已到港，另有約7.5名受養人同獲批抵港。

全國政協副主席梁振英在臉書發文，近日在內地不同城市、不同場合都遇到上述以各種人才名義赴港報到後，馬上返回內地的人，認為他們拿身分只為出入香港、子女升學 、稅務優惠等，有違人才政策原意。

早前立法會上亦有相關討論，議員張欣宇認為有必要盡快調整政策。張欣宇說，有些人純粹利用政策漏洞安排子女赴港升學，本身並非真正打算赴港發展，像今年文憑試考生人數激增，考生較去年多逾2000人，但目前只有1.5萬個本地生大學學額；他擔心當局若不及時處理，問題將會惡化。

據報導，勞福局表示，赴港人才與本地就業市場磨合需時，他們是否獲續簽或留港發展，取決於自身條件等因素。局方強調，非就業掛鈎人才計畫的續簽條件，同樣確保外來人才定居香港且有所貢獻。

移民顧問張家禧估計，不少高才通內地申請人是著眼香港教育，獲批簽證後只安排子女赴港升學，本人卻沒有居港。他說加拿大、英國等國的移民計畫均設居留日數要求，確保申請人居於當地，香港人才計畫相對寬鬆，沒有規定獲發簽證期間居港日數。

對於應否仿效外國，張家禧說香港入境政策沒有類似規定，取得永久居民資格只需「通常居住」連續7年，僅為個別人才計畫設限未必合理。他建議，政府可考慮審批續簽時就居留時間及工作等加入具體準則，但應平衡會否削弱計畫吸引力。