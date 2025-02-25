我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

內地人才赴港 梁振英批：有人只為享港人港稅…報到即返

香港新聞組╱香港25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁振英。(中新社)
梁振英。(中新社)

港府近年積極搶人才，推出各項人才入境計畫，前特首梁振英批評，有人藉人才名義赴港，只是為出入香港方便、子女可以報讀香港學校、甚至為了在內地取得「港人港稅」優惠，赴港報到後馬上就返回內地，嚴重違反香港人才政策原意。

綜合香港01、明報報導，大部分人才循「輸入內地人才計畫」及「高端人才通行證計畫」赴港，前者須證明獲本地雇主聘用，「高才通」則毋須事先獲聘，簽證期內亦無居港日數要求。截至去年底，「高才通」共收到11.6萬宗申請，9.2萬宗獲批。各項人才約7.5萬人已到港，另有約7.5名受養人同獲批抵港。

全國政協副主席梁振英在臉書發文，近日在內地不同城市、不同場合都遇到上述以各種人才名義赴港報到後，馬上返回內地的人，認為他們拿身分只為出入香港、子女升學、稅務優惠等，有違人才政策原意。

早前立法會上亦有相關討論，議員張欣宇認為有必要盡快調整政策。張欣宇說，有些人純粹利用政策漏洞安排子女赴港升學，本身並非真正打算赴港發展，像今年文憑試考生人數激增，考生較去年多逾2000人，但目前只有1.5萬個本地生大學學額；他擔心當局若不及時處理，問題將會惡化。

據報導，勞福局表示，赴港人才與本地就業市場磨合需時，他們是否獲續簽或留港發展，取決於自身條件等因素。局方強調，非就業掛鈎人才計畫的續簽條件，同樣確保外來人才定居香港且有所貢獻。

移民顧問張家禧估計，不少高才通內地申請人是著眼香港教育，獲批簽證後只安排子女赴港升學，本人卻沒有居港。他說加拿大、英國等國的移民計畫均設居留日數要求，確保申請人居於當地，香港人才計畫相對寬鬆，沒有規定獲發簽證期間居港日數。

對於應否仿效外國，張家禧說香港入境政策沒有類似規定，取得永久居民資格只需「通常居住」連續7年，僅為個別人才計畫設限未必合理。他建議，政府可考慮審批續簽時就居留時間及工作等加入具體準則，但應平衡會否削弱計畫吸引力。

高才通人才服務協會會長、立法會議員尚海龍評估，鑽漏洞的申請人約占兩成，認同應該要杜絕漏洞，但高才通只實施兩年，建議再觀察，盼各方多討論建議。

梁振英在臉書貼文，批評有內地人藉「人才」名赴港。(取材自臉書)
梁振英在臉書貼文，批評有內地人藉「人才」名赴港。(取材自臉書)

香港 升學 簽證

上一則

泰國、柬埔寨聯合打詐 逮200餘涉案中國人

下一則

最高院宣示「頂格判處」 電詐4首腦被判無期徒刑

延伸閱讀

應對財政赤字 香港可能讓籃球博彩合法化 增加稅收

應對財政赤字 香港可能讓籃球博彩合法化 增加稅收
香港首間淘寶家具實體店開幕 市民掃貨讚服務好又便宜

香港首間淘寶家具實體店開幕 市民掃貨讚服務好又便宜
港經貿新春酒會 政商官員百人出席

港經貿新春酒會 政商官員百人出席
香港1新盤首輪吸7800人搶購 業界：3月小陽春

香港1新盤首輪吸7800人搶購 業界：3月小陽春

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

2025-02-18 11:06
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標