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創立30年香港民主黨醞釀解散 許智峯：香港民主進程毀

香港新聞組／香港20日電
香港民主黨成立逾30年可能面臨解散，主席羅健熙19日在財政預算案記者會上表示本周內中委會開會後會有決定。（路透）
香港民主黨成立逾30年可能面臨解散，主席羅健熙19日在財政預算案記者會上表示本周內中委會開會後會有決定。（路透）

港區國安法實施近5年，繼公民黨後，屹立香港逾30年的泛民最大黨派民主黨亦醞釀解散，主席羅健熙表示，經本周內中委會開會討論後會有決定。民主黨創黨主席、「香港民主之父」李柱銘向港媒表示 ，與中委會完全無溝通，但他對解散「不出奇」。前民主黨員許智峯指，若民主黨解散，標誌香港民主進程正式告終。

綜合自由亞洲電台、明報報導，翻查資料，1994年10月2日創立的民主黨步向解散有跡可尋。即使該黨嘗試表現為「愛國者」，但仍因「47案」和「反送中」運動，被親中陣營視為「反共」分子來窮追猛打，不但無法入閘參選，其聲音亦不再受港府重視；更因屢遭滋擾，而令該黨無法如常運作，甚至被威脅「解散是唯一出路」。

香港民主黨近日再傳出會解散，過去屢回應會「盡量撐下去」、「解散非選項」的主席羅健熙，19日在該黨有關財政預算案的記者會上回應時一改口風，表示經本周內中委會開會討論後才會有決定；又指該黨目前有400人，任何的決定都會按黨章處理。

民主黨雖面臨解散，但在港府下周公布財政預算案前，19日仍開記者會提出財赤處理建議。羅健熙19日稱，港府上周原應邀與該黨就預算案會面，兩天後以「突發會議」為由取消。他說過去幾年港府均沒與民主黨就財政預算案及施政報告會面，對港府當初答允反而感「突兀」。

羅健熙說：「我們的討論是沒有設限制，我自己是沒有包袱，如果來到有這一天的時候，只能去面對。」

不過，民主黨剛在兩個月前才頂著壓力成功換屆，組成11人的中央委員會，而且距離立法會選舉不足一年，該黨未嘗試準備入閘，就重提解散。被問及是否與遭北京施壓有關，羅健熙未正面回應，但承認部分黨友因家庭或個別原因而辭任中委。

有消息人士指，由於須經中委和黨員多番討論和程序，以及有75%黨員出席率的黨員大會開會投票後，民主黨才可正式解散，故未必即時有結果。

前民主黨員許智峯形容，民主黨已走入窘局。他說：「民主黨行到這一步，選擇也不多，我理解很多個別黨員、中委越來越擔心自身安全，因社會在高壓狀態下，可能隨時有被捕風險。如果最後解散，這都是香港歷史重要一頁，顯示到後國安法新世代，連社會上最溫和、最願意與港共政權溝通及協商的政黨都被抹殺，反映香港整個民主進程徹底銷毀。」

民主黨 香港 港府

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