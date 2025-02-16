持哥倫比亞大學假學歷獲港大錄取 內地女准2.5萬美元保釋

一名內地女子涉在申請香港 入境證時訛稱曾在美國的哥倫比亞大學 就讀，又被指以假學歷報讀香港大學碩士課程以及管有虛假的港大證書，被控為取得入境證而作出虛假陳述等三項罪名，案件在沙田裁判法院再提堂。

香港01報導，控方表示案件已準備答辯，辯方則指兩天前才收到230頁的文件，申請押後以翻閱文件，並和控方作出商討。裁判官遂把案件押後至3月28日再訊，期間被告准繼續以20萬港元（約2.5萬美元）保釋，但不准離港。

首項控罪指，被告於2022年6月30日或前後，在香港為取得入境證，在一張申請赴港就讀入境許可上，作出明知為虛假或自己亦不信為真的陳述，即聲稱她在2016年9月至2020年5月曾在哥倫比亞大學就讀。

此外，她亦被控於2021年12月13日至2024年7月19日，在香港以欺騙手段，即向香港大學職員訛稱擁有紐約市 哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。

管有虛假文書罪則指被告於2024年7月20日或前後，在香港，明知一張看來是香港大學同年6月12日發給她的證書屬於虛假，仍保管並意圖使用該文書，並誘使另一人接受是真文書，從而作出以致他人不利。