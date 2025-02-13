涉土地財產糾紛 香港元朗祖孫三代亡 警疑有人弒親

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 元朗發生三屍命案，殺人和自殺背後動機撲朔迷離。一名在元朗擁有多幅土地的九旬老翁，多年來和發展商打官司，在其中一宗土地訟訴裁決前一晚，祖孫三代同告身亡。其中93歲翁和69歲兒子頭頸和背部有多處刀傷伏屍村屋，19歲孫子報案後在500米外朗屏邨墜樓亡。

大公、文匯報報導，警方相信三人中有一人是疑兇，將透過科學鑑證及法醫檢驗還原案發經過，循三名死者背景、家庭關係、任何爭執或財產糾紛等方向尋找動機。

三名死者分別是93歲死者文彥均，其69歲兒子文國強及19歲孫子文浩朝。據了解，人稱「文叔」的文彥均，被街坊視為元朗大地主，在新界擁有多幅土地，但多年來與不同發展商打官司。

據法庭文件顯示，文叔1931年10月出生，另有8名兄弟，其中一幅土地糾紛案情指，祖先留下一幅土地予文叔與其他8名兄弟，8兄弟多年前向發展商售出名下土地業權，惟文叔不肯就九分一權益讓步，結果與發展商對簿公堂。法庭12日就該案作出裁決，但文氏三代人在前一晚發生悲劇。

11日晚8時10分，警方接獲一名男子報案，指元朗振興新村一個單位有兩名男子死亡，約5分鐘後再接獲市民報稱指元朗朗屏邨悅屏樓有人從高處墜下。警方在悅屏樓18樓走廊發現19歲死者文浩朝個人財物，初步調查相信是他報案指振興新村有人死亡。

元朗區助理指揮官（刑事）關駿軒12日講述案情指，警員到達振興新村現場時發現大閘虛掩，近廚房位置有兩名男子倒卧地上，頭、頸等身體多處有受傷大量出血，救護員晚上8時50分證實兩人當場死亡。在兩人倒卧位置相距不足1米，附近有一把22厘米長廚房鉸剪，及一把21厘米長生果刀，均染血漬，惟單位內沒有搜掠痕跡。

調查發現，兩名年長死者先進入振興新村單位，約30分鐘後孫子再進入單位，相信案發時屋內只有三人。孫子後來獨自離開並往朗屏邨墜樓。死者兩名女親友12日到沙田富山殮房認屍，神情哀傷。

涉案村屋12日晚解封，有街坊在單位外放下鮮花悼念。屋內可見堆放大量雜物，凌亂不堪，儼如一間「垃圾屋」。