港中大追蹤：緬電騙集團扣薪 威脅豬仔回國坐牢

香港示意圖。(圖/shutterstock)

東南亞 詐騙園區掀起全球關注，香港中文大學及國際學者團隊就此深度研究，追訪在「黑園區」工作的逾20名內地人。

明報報導，其中來自福建的小偉（化名）長期在中緬邊境電騙集團工作，小偉表示，國際社會加大對騙徒的罰則，園區老闆反而高興、趁機勒索，威脅「豬仔」說要麼回中國坐牢，要麼留下不分晝夜工作，還惡意扣工錢，他因擔憂被捕，至2024年底仍留在緬甸 做非法工作。小偉指有些職員月底僅能領「底薪」，生活艱難。

報導說，美國卡內基梅隆大學博士研究員肖卿指出，受困園區者人身自由受限，但因詐騙活動須頻繁上網，通常可以自由與家人聯絡；而園區亦會希望藉「豬仔」聯絡家人之際，向家屬勒索贖金。然而油尖旺區議會前副主席余德寶早前於facebook表示，農曆新年期間有港人與家屬斷聯。

據報導，湖南益陽的大學生小飛（化名）2022年被騙參加「暑期實習」而遭「賣豬仔」，到雲南時發現要偷渡 便生疑，最終沒有上當，同行的同窗卻遭誘騙。小飛向學者表示，由於是偷渡入境，同學根本無法向政府求助，而當地警察則被園區收買。他形容同學被「老闆」威脅，稱如果回國就會坐牢，甚至不敢聯絡家人；同學最終透過從事詐騙掙得贖金，再坐「黑車」偷渡回國。

報導稱，阿南（化名）是園區「盤總」，即園區中高層。他向學者稱曾在東南亞主理「中國盤」，專騙內地人，年收入可達1800萬人民幣（約246.3萬美元），近期因國際壓力已離開東南亞，轉移到其他地區。目前他的詐騙集團表面經營電商，實則經營「北美盤」，透過北美外賣軟件獲得信息，又在網購軟件「Weee!」組織網路購物騙局，以及組織「殺豬盤」（即感情騙局），詐騙北美華人。

另外，報導指，有個案稱在園區受到身體虐待。小杰（化名）在緬甸協助網路賭博詐騙，目睹有園區將「業績不佳」的「豬仔」送入「單房」禁閉，「單房」是指面積狹小的無燈房，僅可容納一人或站立或半蹲，無法躺甚至坐，禁閉動輒一兩日，其間只提供水，「關上一兩日，人馬上就乖了」；又提到受刑者會被鞭子、皮帶反覆抽打，打完再禁閉。此外園區也會體罰，小杰說曾目睹一組「同事」十餘人被罰做數百次仰臥起坐或掌上壓。