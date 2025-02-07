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入籍英國 港人BNO簽證移英居住期恐由6年延至15年

香港新聞組／香港7日電
截至去年底，有4.9萬港人申請加拿大救生艇計畫下的開放式工作簽證。（路透）
截至去年底，有4.9萬港人申請加拿大救生艇計畫下的開放式工作簽證。（路透）

英國各種移民簽證的入籍年期要求不盡相同，其中不少為6年（「5+1」），即在英居住或工作5年後取得永久居留，再1年後入籍成為公民，例如讓BNO港人申請的英國國民（海外）簽證（BNO）便是「5+1」。英國在野保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）6日接受英國廣播公司（BBC）採訪時建議，入籍英國的居住年期要求，應該由現時的6年（「5+1」），延長至15年。

香港01報導，英國工黨自2024年7月上場，保守黨失去執政權，巴登諾克在2024年11月當選保守黨黨魁，她最新表示，移民取得永久居留（ILR）的所需在英年期應由5年加長至10年。她未點名某一簽證或BNO簽證。她稱將推動政府修改移民法案，把移民獲得定居身份所需的時間延長，期間且不得領取福利。

她又倡議移民在取得永久居留後的等候入籍期應由目前的1年升至5年，此意味保守黨的提倡方案為「10+5」，即在英居住或工作10年後取得永久居留，再5年後才成為公民。巴登諾克稱移民的速度太快，數量太多，難以做到有意義的融合，她表示要放慢進程，「英國護照應該是一種給予的特別待遇，而不是自動權利。」

來自工黨的英國內政部國務大臣、邊境安全和庇護部長伊格爾（Angela Eagle）指，在保守黨14年執政期間，英國失去對邊境的控制，她稱「經過保守黨14年的丟臉失敗後，現在沒有人會認真對待他們所宣揚或承諾的任何內容。」她指「他們所說的很多事情要麼已存在，要麼是逆轉他們近年來的政策，這表明他們非常混亂。」

另據自由亞洲電台報導，因反送中運動及港區國安法的出現，加拿大專門為港人設救生艇計畫，讓港人多一個途徑移居當地。措施實施至今近4年，當中3年開放式工簽（OWP）將於7日截止申請，不再延長。

加拿大傳媒報導引述移民部指，為香港畢業生而設的開放式工作簽證政策只是臨時措施，之後有意前往加拿大的港人仍可申請其他工作簽證。

過去不少港人透過申請OWP，較容易在加拿大找工作，以更快滿足救生艇計畫Stream B所要求在加拿大工作1年，便可申請永久居留權的條件。

救生艇計畫亦將於2026年8月結束，目前未有消息指當局會延期。截至去年12月31日，有超過4.9萬人申請救生艇計畫下的開放式工作簽證，其中超過4萬人成功獲批。

工作簽證 移民 加拿大

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