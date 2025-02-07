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售鱷魚皮手表 香港海洋公園致歉下架 坦承敏感度不足

香港新聞組／香港7日電
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香港海洋公園與鐘表品牌推出「大熊貓陀飛輪手表」，表帶用鱷魚皮製造，惹來批評。海洋公園噚日即時將產品下架並致歉。（取材自海洋公園）
香港海洋公園與鐘表品牌推出「大熊貓陀飛輪手表」，表帶用鱷魚皮製造，惹來批評。海洋公園噚日即時將產品下架並致歉。（取材自海洋公園）

一直提倡保育動物的香港海洋公園，曾呼籲市民切勿購買鱷魚製品，但海洋公園為六隻大熊貓製作的IP，與企業聯乘推出產品，園方近日在社交網頁宣傳，與手表品牌公司合作推出了陀飛輪手表，提到手表採用「鱷魚皮表帶」，隨即引來爭議。

大公報報導，有網民質疑，海洋公園作為以保育為主題的主題公園，園內亦有飼養在八鄉發現的鱷魚「百香果」，但宣傳鱷魚皮產品，實有違保育使命。海洋公園6日晚就事件致歉，承認團隊敏感度不足，該產品已即時下架。 

海洋公園前日在社區網頁發文稱，與Memorigin萬希泉合作推出「大熊貓陀飛輪手表」，將6隻大熊貓與陀飛輪結合，每隻售價為3.68萬元（約4726.1美元），在海洋公園「海濱禮品廊」紀念品店及K11 Musea紀念品店發售。帖文介紹手表的特點包括了「鱷魚皮表帶」。

事件隨即惹起爭議，有網民在社交平台稱，海洋公園「作為以保育為主題嘅公園，推出產品前真係要諗清楚」；有網民批評「海洋公園偏離開園宗旨」；有網民問「幾時推出沙魚館魚翅即叫即整」。

翻查資料，海洋公園曾於2023年1月在社交網頁發文介紹揚子鱷，並呼籲市民「記得要拒絕使用所有鱷魚製品」。海洋公園於2023年5月發出新聞稿，宣布從漁農自然護理署接收在八鄉蓮花地被發現的一條鱷魚，文中表示「公園呼籲市民為自身及他人安全和動物福祉起見，切勿非法購買或飼養鱷魚等受保護物種」。

海洋公園6日晚在社交網站發文表示感謝公眾關注，對團隊敏感度不足，推出未能符合保育核心價值之IP授權產品，深表歉意。園方稱，該產品未有消費者購入，並已即時下架。園方正與獲授權夥伴商討採用其他物料製作表帶。

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