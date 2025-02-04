嚴打濫用公屋 港府設上訴機制防「殺錯良民」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 提出多項措施打擊濫用公屋，包括建議將嚴重濫用公屋行為刑事化，最高可罰款港幣50萬元（港幣，下同，約6.4萬美元）及監禁1年，爭取今年第二季內將條例提交立法會審議，目標7月通過條例。有立法會議員擔心措施「有殺錯無放過」，甚至導致「人心惶惶」。

大公報報導，有議員關注坊間的特殊個案，子女與父母不和自行買樓，隱瞞住公屋的父母，房署的上訴委員會會否酌情處理。房屋局局長何永賢表示，很多例子要用「常理人」的角度考慮，制度設有上訴委員會，過去一年成功上訴的個案達到14%，證明上訴機制有效。

立法會房屋事務委員會3日開會討論將嚴重濫用公屋行為刑事化。何永賢表示，嚴重濫用公屋個案主要針對將公屋變成生財工具的情況，如有人將公屋用作補習社等商業用途，將違反租約，房署可以發出遷出通知書。不過何永賢亦提到，明白新世代有很多在家工作者，或有在家自製小手作後到外面寄賣，指這些行為均非在公屋內用作店鋪用途，因此當局容許這些行為。

民建聯立法會議員劉國勳同樣擔心會「殺錯良民」，表示有公屋居民申請居屋並成功購買，但在搬入居屋和租住公屋之間的空窗期，被人指他有物業及濫用公屋。何永賢表示，如全家人申請購買居屋，並承諾上車後會交回公屋，當局會容許他們在原公屋住到居屋收樓為止。