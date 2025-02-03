31歲港女被禁錮緬甸獲救抵泰 還有9港人受困

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 保安局2日證實，再有一名在緬甸 被禁錮從事非法工作的香港居民獲救並順利抵達泰國 ，專責小組一直和泰國有關當局及該名獲救港人保持聯絡，並會盡快安排該名港人返港。據悉，該名港女並未交贖金。

大公報引述泰國民族報報導，泰國軍警早前接獲泰國毒品管制局辦公室（ONCB）的警示，指有12名港人可能被送到緬甸被迫從事電訊詐騙、網上賭博等非法工作，其中一名31歲女子希望由緬甸妙瓦底回到泰國。泰國軍方其後向泰國駐仰光使館尋求協助，並與緬甸民主克倫佛教軍（DKBA）協調，最終救回該名女子，昨日將她安全帶回泰國，並會盡快送她返港。

據報導，該名香港女子獲救是因應特區政府高度重視案件，保安局副局長卓孝業上月率領來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員到泰國曼谷與泰國當局會面，並將受害港人名單交予泰國當局。緬甸軍方根據名單辨認港人，並將獲釋港人交予泰國軍方。該名港人並無交贖金。

保安局上月下旬再派出專責小組成員到泰國與不同單位協調，安排獲救港人盡快回港，並繼續協助積極跟進所有仍未返港的相關求助個案，全力爭取他們盡快返回香港。

另據明報報導，香港執法部門去年至今共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮的求助個案，當中18人已回港，若計及上述獲救女子，即尚餘9人仍被困。