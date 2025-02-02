我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

5天88萬人訪港旺蛇年市道 非遺大王爺誕巡遊祈風調雨順

香港新聞組／香港2日電
香港旅遊發展局數字顯示，由年廿九至年初三，四天錄得68萬訪港旅客人次，較往年增6%。1日大年初四截至晚上9時，有近20萬訪港旅客入境。圖為遊客1日在太平山頂遊覽。（新華社）
香港旅遊發展局數字顯示，由年廿九至年初三，四天錄得68萬訪港旅客人次，較往年增6%。1日大年初四截至晚上9時，有近20萬訪港旅客入境。圖為遊客1日在太平山頂遊覽。（新華社）

新春訪港旅客明顯上升，旅遊發展局數字顯示，由年廿九至年初三，四天錄得68萬訪港旅客人次，較往年增6%。1日大年初四截至晚上9時，有近20萬訪港旅客入境。旅發局總幹事程鼎一表示，不少旅客赴港感受過年氣氛，旅發局會繼續宣傳不同的旅遊活動，包括賽馬、特色旅遊等。

大公報報導，入境處數字顯示，1日截至晚上9時，超過102萬人次經各口岸進出香港，入境占超過53萬。入境旅客錄得19.5萬人次，內地旅客占17萬，海外旅客占2.4萬。

新春訪港旅客明顯上升，1日截至晚上9時，超過102萬人次經各口岸進出香港，入境占...
新春訪港旅客明顯上升，1日截至晚上9時，超過102萬人次經各口岸進出香港，入境占超過53萬。圖為遊客1日在太平山頂等待乘坐纜車。（新華社）

程鼎一1日在電台節目表示，截至年初三的四日內，共吸引68萬旅客訪港，內地旅客占56.4萬人次，按年升4%，非內地旅客錄得11.4萬人次，升幅達16%。新春過夜旅客數字與平時差不多，超過9成酒店的入住率達100%；去年整體訪港旅客中，過夜旅客比例占一半，平均留港3.2晚，其中非內地訪港旅客愈來愈多。

他形容數字令人鼓舞，「今年是中國農曆新年被列入世遺特別活動，今年起很多地區都慶祝農曆新年。我們都把握這個機會做了新春攻略，由過年前開始的花市、初一的國際匯演，到初二的煙花、初三的賽馬及一連串活動在港舉行，這些都受旅客歡迎。」

程鼎一稱，多項盛事將陸續舉行，下周日有香港馬拉松，本月中有大熊貓龍鳳胎亮相，啟德體育園亦會在3月開幕，並會上演國際七人欖球賽。旅發局會配合宣傳，相信能夠吸引更多旅客訪港。他相信，隨着航空運力增強，機票價格逐漸下降，令更多歐美遊客願意來亞洲及香港。

政務司司長陳國基1日表示，農曆新年市面興旺，旅行團多了，酒店和零售業均反映生意不錯，他前晚亦邀請20位立法會議員到沙田一個屋邨酒樓吃「開年飯」。他形容當晚酒樓座無虛席，除了與議員交流，亦支持本地消費。

此外，大埔三門仔新村於大年初二早上，舉辦名列香港非物質文化遺產清單的「大王爺誕」賀誕巡遊，戲班在居民協會對出的戲棚進行「祭白虎」破台儀式，祈求表演順利。隨後村代表為金龍及醒獅點睛與簪花掛紅，在金龍、醒獅及麒麟的帶領下，村民在伯公壇前採青表演，又舉行巡遊。年初二約下午2時，村民又迎請船灣伯公、本村伯公（即大王爺）及塔門天后到神壇，祈求風調雨順。

香港 零售業 馬拉松

上一則

香港旅行團上海遇車禍 領隊被拋出車外亡 16團員無恙

下一則

豫貨車起火 後車駕駛追5分鐘攔停「想到也是司機的爸爸」

延伸閱讀

CBS：川普上台後偷渡入美價倍增、美公民領路1人賺2千

CBS：川普上台後偷渡入美價倍增、美公民領路1人賺2千
紐約州4情況將與ICE合作 霍楚立場遭移民團體批評

紐約州4情況將與ICE合作 霍楚立場遭移民團體批評
川普上台後…美公民經營邊境偷渡集團 收費價碼翻倍

川普上台後…美公民經營邊境偷渡集團 收費價碼翻倍
川普簽署萊利法 將擴建關達那摩灣監獄 關押無證客罪犯

川普簽署萊利法 將擴建關達那摩灣監獄 關押無證客罪犯

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30
中國網路今日流傳視頻顯示，遼寧省瀋陽市沈河區東順城街的人行道上在26日中午突發爆炸，原因仍在調查中，截至發稿，官方通報還未出。圖取自紅星新聞

習近平前腳剛走…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸

2025-01-26 08:45

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」