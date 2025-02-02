5天88萬人訪港旺蛇年市道 非遺大王爺誕巡遊祈風調雨順

香港旅遊發展局數字顯示，由年廿九至年初三，四天錄得68萬訪港旅客人次，較往年增6%。1日大年初四截至晚上9時，有近20萬訪港旅客入境。圖為遊客1日在太平山頂遊覽。（新華社）

新春訪港旅客明顯上升，旅遊發展局數字顯示，由年廿九至年初三，四天錄得68萬訪港旅客人次，較往年增6%。1日大年初四截至晚上9時，有近20萬訪港旅客入境。旅發局總幹事程鼎一表示，不少旅客赴港感受過年氣氛，旅發局會繼續宣傳不同的旅遊活動，包括賽馬、特色旅遊等。

大公報報導，入境處數字顯示，1日截至晚上9時，超過102萬人次經各口岸進出香港 ，入境占超過53萬。入境旅客錄得19.5萬人次，內地旅客占17萬，海外旅客占2.4萬。

新春訪港旅客明顯上升，1日截至晚上9時，超過102萬人次經各口岸進出香港，入境占超過53萬。圖為遊客1日在太平山頂等待乘坐纜車。（新華社）

程鼎一1日在電台節目表示，截至年初三的四日內，共吸引68萬旅客訪港，內地旅客占56.4萬人次，按年升4%，非內地旅客錄得11.4萬人次，升幅達16%。新春過夜旅客數字與平時差不多，超過9成酒店的入住率達100%；去年整體訪港旅客中，過夜旅客比例占一半，平均留港3.2晚，其中非內地訪港旅客愈來愈多。

他形容數字令人鼓舞，「今年是中國農曆新年被列入世遺特別活動，今年起很多地區都慶祝農曆新年。我們都把握這個機會做了新春攻略，由過年前開始的花市、初一的國際匯演，到初二的煙花、初三的賽馬及一連串活動在港舉行，這些都受旅客歡迎。」

程鼎一稱，多項盛事將陸續舉行，下周日有香港馬拉松 ，本月中有大熊貓龍鳳胎亮相，啟德體育園亦會在3月開幕，並會上演國際七人欖球賽。旅發局會配合宣傳，相信能夠吸引更多旅客訪港。他相信，隨着航空運力增強，機票價格逐漸下降，令更多歐美遊客願意來亞洲及香港。

政務司司長陳國基1日表示，農曆新年市面興旺，旅行團多了，酒店和零售業 均反映生意不錯，他前晚亦邀請20位立法會議員到沙田一個屋邨酒樓吃「開年飯」。他形容當晚酒樓座無虛席，除了與議員交流，亦支持本地消費。

此外，大埔三門仔新村於大年初二早上，舉辦名列香港非物質文化遺產清單的「大王爺誕」賀誕巡遊，戲班在居民協會對出的戲棚進行「祭白虎」破台儀式，祈求表演順利。隨後村代表為金龍及醒獅點睛與簪花掛紅，在金龍、醒獅及麒麟的帶領下，村民在伯公壇前採青表演，又舉行巡遊。年初二約下午2時，村民又迎請船灣伯公、本村伯公（即大王爺）及塔門天后到神壇，祈求風調雨順。