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鄧炳強再批港獨 許智峯：怕海外港人組織起來圍堵

香港新聞組／香港1日電
許智峯批港府，所有民生、經濟等等都不及國安先行。（取材自臉書）
許智峯批港府，所有民生、經濟等等都不及國安先行。（取材自臉書）

香港「國安法」加上「基本法」23條立法後，保安局局長鄧炳強1月31日接受「商業電台」訪問時，則繼續指香港「仍然面對來自外部勢力，以及本土恐怖主義的國家安全風險」；他更特別強調對「潛逃外國人士在海外提倡港獨，政府不能掉以輕心」。有流亡港人指出，這意味港府懼怕海外港人團結起來，進行遊說或形成圍堵局面。

據自由亞洲電台報導，2019年社會抗爭已過去五年，之後社會亦不再有反對政府的運動出現過，不過，鄧炳強在「商台」專訪中則舊事重提，指部分人在19年後被煽惑反政府，企圖用暴力行為宣揚政治思想，又指潛逃外國人士在海外提倡港獨，政府不能掉以輕心。

報導指出，鄧炳強說：「有法例有工具在這裡，當然最好不需要使用，沒人危害國家安全就不需使用。但是我們不會幼稚到覺得，有這條法例人們就不會犯法，我們必須繼續從各方面，第一是宣傳教育，希望市民多一點知道國安，愛國教育的宣傳亦很重要。第二是透過情報工作和執法工作，如果真是有人犯法的話，我們都是要去處理。」

據報導，鄧炳強表示，政府對於潛逃者會撤銷特區護照，展示打擊危害國家安全人士的決心和能力，亦警惕所有人士，在作出危害國家安全行為前，都要想多一步。

在過去幾年，已有19名海外港人被港警國安處懸紅通緝，其中身在澳洲的前立法會議員許智峯表示，鄧炳強言論有多重目的，首先是反映出港府要告訴全世界，不容許任何反對聲音；其次是要凸顯將國安成為管治理念的一部分。

對此，前任香港立法會議員許智峯說：「所以要持續做，而且是要放資源去做高姿態的做，去維持這個管治理念。因為我覺得他在這個理念以外的事情都不重視，所有民生、經濟等等都不及國安先行，所以這樣事情要高調繼續做。」

他指，這些口頭恐嚇可能並非只針對海外港人：「在香港境外都暫時還會有效果，你看他除了取消護照等等，都會繼續騷擾你在境內的家人。他可能想做到的效果是，你就算離開了他希望不要出聲，因為其實他內心可能很虛怯，好怕在海外港人會組織起來，跟著有個圍堵他們的局面，又或者真相被說穿香港是沒有自由的。」

曾在中大學生會擔任外務副會長的在台港人羅子維認為，港府持續恐嚇海外港人，是認為離散港人的行動具有殺傷力：「因為他們在海外去做遊說，希望可以制裁香港政府的官員或者法官，而香港政府正正因為怕我們繼續這樣做，他才做這些長臂管轄或跨境鎮壓的行動，去通緝恐嚇香港人。明顯他們的目的，就是希望令我們，即使去到一個自由的國家都要噤聲。」

他認為，港府目前的口頭恐嚇，並未對海外港人構成影響，但擔心未來會透過中國間諜，滲透海外港人組織搜證，將資料遞交港府。而最值得關切的是，港府是否會沿用中國的做法，以非法手段綁架海外港人回港受審。

香港 港府 護照

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