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塞尚、雷諾瓦…52幅印象派大師畫作 香港藝術館開展

香港新聞組／香港17日電
香港藝術館16日舉行「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界─法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」傳媒預覽活動；圖為塞尚的作品「蘋果與餅乾」。（中新社）
香港藝術館16日舉行「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界─法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」傳媒預覽活動；圖為塞尚的作品「蘋果與餅乾」。（中新社）

「塞尚和雷諾瓦的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」17日起至5月7日在香港藝術館舉行。該展將展出19世紀末至20世紀初印象派藝術家的作品共52件，包括塞尚（Paul Cezanne）和雷諾瓦（Pierre Auguste Renoir）的畫作49幅，畢卡索（Pablo Picasso）的作品2幅，以及1幅收藏家吉拉姆的肖像。這亦是香港首次以兩位印象派大師塞尚和雷諾瓦為主題的大型展覽。

香港藝術館16日辦「塞尚和雷諾瓦的世界」傳媒預覽；圖為塞尚作品「蘋果與餅乾」。...
香港藝術館16日辦「塞尚和雷諾瓦的世界」傳媒預覽；圖為塞尚作品「蘋果與餅乾」。（中新社）

大公報報導，展覽開幕禮於16日舉行，主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會主席利子厚、奧賽博物館國際展覽項目總監德布蘭班德、博物館諮詢委員會主席蘇彰德、康樂及文化事務署署長陳詠雯及香港藝術館總館長莫家詠。

羅淑佩在典禮上致辭表示，「法國橘園美術館及奧賽博物館均以出色的印象派藝術藏品享譽國際，香港十分高興能展出這些受到世界各地觀眾珍視的法國國寶。這是東西文化交流的好例子，是香港與法國合作的美好見證，也是對去年全球的首場印象派展覽舉辦150周年的致敬。」

此外，羅淑佩指，康文署將與另一所國際知名法國博物館─巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館合作，於今年3月底舉行第四屆博物館高峰論壇。利子厚致辭表示，馬會與政府攜手合作超過20年，為香港帶來世界級展覽，並自2012年起與康文署共同籌畫「香港賽馬會呈獻系列」展覽。

塞尚和雷諾瓦是兩位法國印象派藝術運動的代表人物，這兩位藝術家致力以嶄新的視覺及技法描繪瞬息萬變的現代世界，為當時藝壇帶來全新面貌。是次展覽分為「巨匠相映」、「遊寫自然」、「擁抱日常」、「啟迪現代」四個模塊，讓觀眾了解兩位印象派大師如何為當時的藝壇帶來改變、兩位藝術家作品風格的異同、當時法國印象派畫家如何在戶外寫生，以及印象派作品是如何啟迪新一代畫家等。

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