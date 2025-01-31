情繫5000年文明…張藝謀「澳門2049」 8節目演繹8種非遺

中國大導演張藝謀傾力打造澳門全新駐場秀「澳門2049」，攜手20個國際大師班底，結合升級的舞台觀影及聲效設置，讓八個非遺呈現出創新面貌。（中通社）

去年適逢澳門 回歸祖國25周年的歷史性時刻，美高梅與著名導演張藝謀聯手打造的全新駐場演出「澳門2049」，日前在美高梅劇院震撼首演，座無虛席。張藝謀獻身首演禮後的採訪環節，分享了「澳門2049」的創作意圖和背後所蘊藏的深刻主題。

文匯報報導，張藝謀表示：「如果以線性時間視角看文明進程，一端是五千年古老文明，另一端是科技加速反覆運算的未來。「澳門2049」將時空的兩端聚於此刻，將東方與西方匯於此地。和而不同，美美與共。我希望這一次在澳門為大家呈現一個和過往以及全世界所有地方都不一樣的演出。」而從表演結束後經久不息的掌聲來看，他做到了。

「澳門2049」共有八個節目，分別為「神鼓·影子」、「呼麥·飄渺」、「苗歌·空靈」、「岔口·面具」、「秧歌·數控」、「彝聲·海洋」、「美獅·光芒」及「唱書·源起」。舞台集中呈現了西北花兒、蒙古呼麥、苗族古歌、京劇 、北方秧歌、彝族彝聲、中華舞獅、陝北說書共八種非遺演出，且巧妙融合來自全球20個國家和地區的現代科技，賦予非遺全新的呈現形式，又表達了極具深度的思想內涵。

據報導，張藝謀表示，這八個節目來自我們國家的不同地域，在中國橫跨1萬2000多公里的超長距離，表演如一趟免費遊覽車帶著觀眾去不同地域，感受那裡獨特的傳統文化風情，並享受祖先留給我們的中華文明中最璀璨也最原汁原味的藝術表演。他說：「這個節目不同於一般娛樂性演出的地方在於，它讓傳統文化與未來和科技之間進行一場親切而又深刻的對話，過去與未來在這個舞台上產生了一種全新的化學反應。」

張藝謀則想借這場演出進行發問：人工智慧 最終是否可以取代人類？「『澳門2049』將在這個點上引發觀眾的共情，我們到底以一種什麼樣的態度來面對科技，我們到底是反思還是認同科技？我們到底怎麼去迎接這樣一個新的時代？所以我說這個節目已經超過了一般的娛樂標準，讓觀眾能在娛樂中進行更深度的思考。」

「美獅·光芒」涉及到嶺南文化中的舞獅表演，背後是深厚的中華傳統文化底蘊和團隊協作精神的完美體現，又區別於傳統的舞獅表演，整個舞台影像結合動態捕捉技術和二維互動畫面，呈現了虛實結合的舞獅表演，最後緩緩升起的巨獅裝置又帶來完全不一樣的震撼。

報導指出，張藝謀表示：「我第一次走近嶺南文化，我希望把它做好，所以一直在不斷改動這個節目，並改到了最後。」他做過幾場觀眾測試，當他認為這個節目還需打磨的時候，這個節目卻已經受到很多觀眾喜愛，屢次成為觀眾測試第一名。張藝謀認為舞獅節目會給人帶來吉祥快樂和祝福，而且這個表演中也蘊含著吸引小朋友的元素，比如讓舞獅演員往台下扔小獅子玩偶，這個舉動就非常受小朋友的喜歡，同時蘊藏著口吐蓮花的美好含義。