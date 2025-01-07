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深圳放寬買樓 港人自住轉為投資 多為一次付清

香港新聞組／香港7日電
內地樓市回暖，日前在深圳舉行的房地產交易會吸引有些港人諮詢和購房；圖為深圳城市風光。（新華社）
內地樓市回暖，日前在深圳舉行的房地產交易會吸引有些港人諮詢和購房；圖為深圳城市風光。（新華社）

深圳2024年9月底落實中央提振樓市新政，房地產市場隨即反彈，去年深圳新房和二手房成交逾9萬個單位，按年大增超過四成。當中，福田口岸附近的新盤，港人客戶占比達三成。其他地區如龍崗、坪山和龍華，只要是地鐵方便達到的地方，不少新盤均吸引港人購買。

大公、文匯報報導，深圳於去年9月底將首套房首付降至15%，取消非核心區戶籍和社保限制，因而吸引大量外地居民前去深圳購房，除了香港，還有上海、東莞等地的居民前來購買，用於居住或投資

據地產中介樂有家發布最新報告顯示，去年深圳樓市全年成交，其中一手預售網簽3萬7972伙，二手網簽5萬4487伙，共計9萬2459伙，同比上漲44%，價格亦「止跌回穩」。

福田口岸兩個新盤─承翰灣尚國際和加福華爾登府邸，購房客戶當中港人占比不少。承翰灣尚國際位於水圍村，其售樓員表示，該項目包括大戶型庭璽和小戶型駿璽，其中駿璽兩房戶型大部分總價逾600萬元（人民幣，下同，約81.9萬美元）。當中，香港人購買小型戶為主，客戶占比超過兩成。一些香港年輕人購買用於自住，也有部分用於投資，兩房租金有近萬元，不少港人是一次性付款。

另外，在水圍村對面的新房項目加福華爾登府邸，由港資加福投資（深圳）投資開發，該項目離福田口岸更近，步行約五六分鐘便可到達，售樓員稱，項目備案價每平方米9.4萬元，扣除15%折扣，售價每平方米7.99萬元，90平方米一套總價近700萬元。由於毗鄰福田口岸，項目吸引許多港人購買，目前港人業主占比達三、四成。

自2024年10月1日以來，港人加快入市步伐，許多港人甚至從以前的剛需自住為主轉為投資，其中由振業地產開發龍崗寶龍博文雅苑。售樓員趙小姐稱，2024年十一期間銷售逾70伙，其中有幾批港人分批共計購買10伙，大多數都是用於投資，並且多數是一次性付款。

她指出，港客看好該樓盤旁邊有深圳高級中學龍崗學校學位，並有中廣核和比亞迪研發中心，未來具一定升值空間。

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