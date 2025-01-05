香港今年2萬伙新盤待發 全年或成交1.8萬宗

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 進入減息周期，市場普遍預期今年樓市氣氛將有所改善，發展商加快推售新盤以去庫存。市場數據顯示，今年全港至少有36個全新盤登場，共提供逾2萬伙單位。九龍東啟德區（5個新盤共4257伙）、將軍澳日出康城（2個新盤共3200伙）及北部都會區（6個新盤共3247伙）成為供應重鎮，合計占全港逾半單位供應。

文匯報報導，業內人士指，連同貨尾盤，市場可供發售一手供應逾3萬伙，相信今年發展商繼續以「去庫存」為主要目標，預計供應多地區及大型新盤會採取「先求量、後求價」的低開策略，豪宅則可能以貼近市價推售，全年一手成交量有望按年升12.5%至1.8萬宗。

今年一手供應重點的啟德區預計將有5個新盤推售，合共提供4257伙。當中，最大型項目是由中國海外牽頭發展的承豐道18號項目，分4期發展，合共提供2060伙。另一市場焦點為長實發展的承豐道16號「Victoria Blossom」第1期，提供307伙，樓花期約26個月，預計2027年2月落成入伙，有望首季推出市場。該地皮於2021年由長實以102.8億元（港幣，下同，約13.2億美元）投得，樓面地價每方呎約1萬5861元，市場關注是否會延續長實低價推售策略。

除啟德區，將軍澳日出康城亦是供應重鎮，整個項目分為13期發展組成，至今推售步入尾聲，今年預計有2個新盤推出市場，合共提供3200伙。至於北部都會區今年亦至少有6個新盤，合共提供3247伙，包括上水「雲向」、上水古洞站旁項目第1期、元朗錦上路「柏瓏III」、元朗「朗天峰」、古洞第24區項目第2期及元朗「YOHO Hub」第1期5座。

另外，今年至少有5個逾千伙大型新盤推售，除日出康城第13期、啟德承豐道18號外，還有啟德「啟德海灣」第2期、大埔馬窩路發展項目第1至3期及土瓜灣庇利街/榮光街項目。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年發展商將以「去庫存」為主要目標，預計供應量多地區及大型新盤會採取「先求量、後求價」的策略，如啟德區、北部都會區會採用低開策略，不過，他預計新盤首批開價折讓幅度將由去年的20%縮減至今年的10%至15%，豪宅項目則可能以貼近市價推出。