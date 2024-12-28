2024港澳10大事 23條立法、奧運2金、北上消費、熊貓熱…

香港特首李家超（中）在《維護國家安全條例草案》三讀通過後，與政務律政司司長林定國（左）及保安局局長鄧炳強（右）在立法會會見傳媒。（取材自港府新聞處）

2024年即將結束，本報綜合媒體報導，總結本年度備受關注的「港澳十大新聞事件」，政治方面，立法會三讀通過「維護國家安全條例」、香港 「47人案」世紀大審民主派45人遭重判4至10年、習近平視察澳門 3天並監誓新特首岑浩輝就任。

運動方面，「劍神」張家朗、江旻憓、何詩蓓在巴黎奧運 奪2金2銅創造歷史；美職球隊國際邁阿密2月4日赴港踢表演賽，梅西卻沒上場。

經濟方面，香港與內地2023年全面通關以來，港人北上消費蔚然成風，引發香港結業潮、老店紛熄燈；此外，深圳居民赴港「一簽多行」12月1日恢復上路為經濟注入動力；耗資1415億港元（港幣，下同，約182.2億美元）興建的香港機場第三跑道系統，11月28日啟用。

生活方面，熊貓圈喜事重重，盈盈8月15日在海洋公園生下首對港產大熊貓龍鳳胎，還有中央贈港「安安」與「可可」兩隻大熊貓；娛樂方面，今年香港電影發熱發光，「九龍城寨之圍城」和「破‧地獄」創下億元票房，電影熱度讓影迷津津樂道。

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1.23條立法三讀通過

港府1月啟動「維護國家安全條例草案」立法，1月30日展開一個月公眾諮詢，不斷加快立法進程，立法會相關法案委員會「馬拉松式」開會完成逐條審議，至3月19日在立法會三讀，並以89票全票通過，於3月23日刊憲生效，這是香港在主權移交27年後，港府終於完成基本法23條立法的憲制責任。

基本法第23條規定，「香港應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密行為，禁止外國的政治性組織或團體在港進行政治活動」。

香港45人被控串謀顛覆國家政權罪11月19日宣判備受外界關注；圖為19日早上有警察全副武裝押送囚車進入法院。（中通社）

香港「民主派初選47人案」11月19日宣判，在台港人團體「香港邊城青年」表示，判決結果並不意外但依然令人憤慨，香港的法治與司法獨立如今已蕩然無存。（取材自香港邊城青年）

2.47人案世紀大審

香港民主派初選案（俗稱香港47人案）判刑結果出爐，香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭判重刑監禁10年，黃之鋒坐牢56個月。該案件是「香港國安法」實施後首宗顛覆國家政權罪案件，也是涉及「國安法」被告人數最多的一宗。

香港法院11月19日宣判，戴耀庭判囚10年，何桂藍七年，鄒家成93個月，前述3人判囚最重，其餘被告則是約50至80多月不等。

民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過立法會半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓港府。4名涉及組織及參與的人士，事後在「香港國安法」的串謀顛覆國家政權罪名下被提控，其中31人認罪，餘下16人經審訊後，14人被裁定罪成。有罪的45人19日在西九龍法院判刑。

慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，12月20日在澳門東亞運動會體育館隆重舉行。中國國家主席習近平（右）出席並發表重要講話，並監誓澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝宣誓就職。（新華社）

3.習視察 澳門換新特首

中共中央國家主席習近平12月18日至20日赴澳門三天 ，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第6屆港府就職典禮。12月的澳門街頭，處處洋溢著節日喜慶氣氛，道路兩側，「慶國慶75周年．回歸25周年」的「雙慶」大字醒目耀眼。

20日早上在習監誓下，岑浩輝宣誓就任澳門特別行政區第六屆行政長官，並發表就職講話。習在19日晚出席澳門港府歡迎晚宴並發表演說，稱澳門「完全有條件有能力飛得更高、走得更遠」，提出三個期許，包括要銳意進取，「富不可自滿，安不可忘危」。

香港選手江旻憓7月27日獲得巴黎奧運會擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會中國香港代表團首金。（中新社）

香港選手張家朗7月29日在巴黎奧運會擊劍男子個人花劍決賽中，成功衛冕。這也是中國香港代表團在巴黎奧運會的第二枚金牌。（中新社）

4.奧運港將2金2銅創紀錄

巴黎奧運香港代表隊大豐收，劍擊隊江旻憓、「劍神」張家朗歷史性地為港摘下了開埠以來的第三及第四枚奧運金牌，成為劍后及劍王，譜寫香港傳奇。其中張家朗成為香港體壇史上首位連奪兩金的選手，也是奧運歷史上第3位在男子花劍個人賽連莊的劍手。「微笑劍后」江旻憓在奧運女子個人重劍賽為香港摘下首面金牌，其後於8月初在社交平台宣布退役，「轉跑道」加入馬會任對外事務助理經理。「女飛魚」何詩蓓分別在100米及200米自由泳摘銅，連同上屆東京奧運的兩面銀牌，兩銀兩銅4面獎牌成為港隊史上奪得最多奧運獎牌的運動員。

「球王」美斯（左一）訪港期間只曾公開操練時落場，他亮相時觀眾發出震耳欲聾的歡呼聲。可惜正式比賽期間美斯缺陣，令球迷大失所望。（取材自港府新聞處）

5.「球王」梅西不上場

美職球隊國際邁阿密2月赴港踢表演賽，「球王」梅西未上陣，當日港府更被主辦方告知梅西下半場會上陣，豈料梅西不止不下場，亦拒向現場球迷發言，球迷大叫「回水」（退款），海關、警方、消委會合共就事件收到逾千宗投訴。活動本身獲港府1600萬元資助，主辦方Talter其後撤回申請，並「回水」一半，但盛事變「憾事」。

港人北上消費熱潮，香港餐飲聯業協會指暑期香港餐飲業生意較去年同期少約10%；圖為灣仔老街茶餐廳。（中新社）

6.北上消費熱 港店結業潮

香港與內地全面通關在2023年1月8日實施以來，港人北上熱潮持續。根據Google的年終熱搜排行榜，「深圳」成為今年最多港人搜尋的外遊目的地。熱潮下，復活節短短5日假期，就有接近200萬人次港人北上，「逼爆」多個口岸。7月「港車北上」實施1周年，超過6萬4000輛香港單牌私家車持有效許可證出行。

但在北上消費熱潮及經濟放緩下，全港各區店鋪都出現「結業潮」，捱不過市道寒冬的不只民生小店，還有老字號和連鎖品牌；亦由日常的連鎖食肆、超市縮減分店、藥房，以至戲院、卡拉OK、健身中心，甚至名店，都宣布結業或撤出香港

深圳市12月1日起恢復赴香港旅遊「一簽多行」後，香港、澳門目的地在旅遊預訂平台攜程上的搜索熱度環比增長超過30%。（中通社資料照片）

7.一簽多行惠及港鋪

國家出入境管理局宣布，12月1日起恢復深圳赴港旅遊「一簽多行」政策，即可在1年內不限次數往來香港地區，每次逗留不超過7天；合資格人士除了600多萬深圳戶籍居民，亦擴展至持有深圳居住證的非戶籍居民，共約1800萬人。適逢聖誕假期，旅遊業估計深圳訪港旅客將增一成，零售、餐飲業界可升兩成，接駁口岸的港鐵及直通巴亦紛紛推出優惠吸客。

政策實施首個周末有14.5萬人次的內地旅客訪港，比11月日均數字高出28%。

香港國際機場三跑道系統11月28日正式啟用，預計在2035年可達到處理年客運量1.2億人次、年貨運量1000萬噸的目標。（中新社）

8.機場三跑啟用

耗資1,415億港元興建的香港國際機場第三跑道系統，11月28日正式啟用。隨著「三跑」落成，機場的3條跑道將各有分工：新建的「北跑道」主要用於降落，「中跑道」用於起飛，而「南跑道」則同時負責升降。預計「三跑」項目在2030年，可為香港帶來高達1,840億元經濟貢獻，占本地生產總值4.9%；及至2035年，香港機場每年將可處理1.2億人次旅客及1000萬公噸貨物的目標。

中央第3度送贈香港的大熊貓「安安」和「可可」在12月7日公開亮相，並於翌日正式在海洋公園正式與公眾見面。（美聯社）

9.熊貓經濟熱潮

中央政府於2007年贈送香港的一對大熊貓「盈盈」於8月15日凌晨2時05分及3時27分生下一對龍鳳胎。（取材自香港海洋公園）

大熊貓「盈盈」及「樂樂」的一對龍鳳胎大熊貓BB8月15日出生，「盈盈」更是全球最年長初次成功產子的大熊貓。雙胞胎模樣萌爆，再加上中央贈港一對大熊貓「安安」和「可可」，旋即掀起全城一片熊貓熱，港府更表示要趁機發展熊貓經濟。

「九龍城寨之圍城」連續27天成為單日票房冠軍，登上香港電影史上華語電影總票房第2位。（取材自百度百科電影海報）

港片「破•地獄」由香港二代喜劇泰斗許冠文（左）、黃子華（右）暌違32年再合作，上映三天更創下1900萬港元票房佳績。（取材自臉書）

10.九龍城寨、破·地獄賣座

香港金像獎導演鄭保瑞力作「九龍城寨之圍城」，5月1日上映截至27日港澳總票房衝破8250萬元，連續27天成為單日票房冠軍，登上香港電影史上華語電影總票房第2位。

年底公映、以殯葬為主題的「破·地獄」，打破生死禁忌的同時，亦打破票房紀錄，開畫5日就大收3000萬票房，上映僅20天，票房更衝破1億元，成為香港電影史上亞洲及華語片港澳票房第1位，打破去年「毒舌大狀」的紀錄。無獨有偶，「破·地獄」和「毒舌大狀」都由黃子華主演，足證其「票房靈丹」的地位。