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港熊貓經濟火熱 甜品、玩具熱銷 海外客也瘋買

香港新聞組／香港27日電
「PANDA GO！香港遊」活動的2500隻大熊貓雕塑，26日於香港上環的中山紀念公園展出。一隻仿真大熊貓擺出各種動作，吸引觀眾合影留念。（中新社）
「PANDA GO！香港遊」活動的2500隻大熊貓雕塑，26日於香港上環的中山紀念公園展出。一隻仿真大熊貓擺出各種動作，吸引觀眾合影留念。（中新社）

六隻大熊貓落戶香港，掀起大熊貓熱潮，「熊貓經濟」帶動大批與其相關的產品。

大公、文匯報報導，南區香港仔大道上有一間小小的中式傳統糕點舖──大記糕點，櫥窗陳列各式造型、動作可愛的熊貓造型糕點，例如由黑芝麻糕和椰汁糕黑白兩色製造成熊貓外形的甜點，竹子外形的飲品等，不禁令人眼前一亮，激發食欲和拍照分享的衝動。

店舖負責人邱女士表示，熊貓造型的糕點看似簡單，其實相當多學問和挑戰性，經過無數次失敗再嘗試，才掌握當中竅門，「最初對濃稠度掌握得不好，繪製熊貓圖案時，發現無法成形，圖案會化開。」這些憨態可掬的熊貓糕點推出後大受歡迎，推出初期每逢下午一、兩點已售罄。她相信隨著六隻大熊貓陸續與公眾見面，熊貓熱潮會持續下去。

香港藝術同樣受惠「熊貓經濟」，齊亮畫廊位於香港藝術發展局的展覽區，映入眼簾便是多幅熊貓畫作，每隻熊貓動作、神態、造型獨一無二，大部分以水墨畫成，暈染開的水墨展現一層層毛茸茸質感。

擅長畫動物的藝術家陳紫君表示，香港今年先後增加四隻熊貓，成為她靈感泉源，「會留意海洋公園最新動態，觀察幾隻熊貓不同氣質。」她亦創作多款熊貓手工藝品，如印有穿著網球裙的熊貓圖案零錢包和手提袋、印有「盈盈」、「樂樂」全家福畫作的保溫飯壺等。畫廊另一創立人鍾臻智表示，正與其他公司合作，將熊貓畫作數碼化，例如製作成介紹北角美食的熊貓動畫等。

Wise Kids（慧思創智）玩具店負責人衛潔容表示，熊貓是中國獨有的世界知名動物，過去一直吸引不少外國消費者青睞，近日接獲更多顧客購買和查詢熊貓產品，希望可藉熱潮推動全球生產更多相關產品。她透露，去年兩隻巨型黃鴨於維港展出後，其店代理的黃鴨玩具銷情大增50%，故認為「熊貓經濟」不能小覷。

另外，全港最大型熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」26日在中山紀念公園舉行最後一天公眾展覽，但因市民和旅客熱情高漲，主辦方宣布加碼，春節將增加第二輪展覽活動，明年1月17日至3月6日期間，超過800隻熊貓雕塑將現身荃灣D·PARK和中環街市，部分熊貓雕塑更首次以新春造型亮相。

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