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假客服電騙案飆升 港拘154人涉3717萬美元

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港網路騙案和電話騙案猖獗，警方21日公布第三季在東九龍錄得586宗假冒客服騙案，較首季急升逾10倍。

明報等港媒報導，香港警方3日起至20日採取行動，打擊假冒客戶服務電話騙案及其他網上騙案，拘捕154名男女，牽涉244宗騙案，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，涉及共214名受害人 ，涉款超過2.89億元（港幣，下同，約3717萬美元）。

據報導，東九龍總區刑事總部署理警司鄔凱寧稱，今年1至10月，東九龍錄得1071宗假冒客服電話騙案，涉及騙款達1.93億元。投資、求職、網上購物、網上情緣等騙案亦持續發生。東九龍總區遂聯同所屬4個警區動員518人，包括大量前線警員、刑偵人員及東九龍行動機動部隊，於12月2至20日展開執法行動。

報導稱，行動中共拘捕119男35女，年齡15至72歲，當中146名為傀儡戶口持有人和8名電話儲值卡登記人，涉嫌欺騙手段取得財產及洗黑錢被捕，涉及244宗騙案，包括假冒客服、投資、求職等騙案。案件合共214人受騙，年齡17至78歲，總損失高達2.89億元，每宗案件損失由250元至518萬元不等。

報導說，東九龍總區公眾活動調查組署理總督察周嘉潤表示，當中一名任職文員的61歲女事主，今年8月接獲陌生來電，對方以廣東話自稱為WeChat（微信）客戶服務員，訛稱事主已在平台開通「百萬保障」服務，每月會於銀行戶口自動扣除服務費。當事主聲稱沒選購相關服務時，騙徒會威嚇事主盡快向銀行處理及取消該服務，否則便要承擔服務費。

報導指，騙徒遂將電話轉駁至另一名假冒銀行職員，聲稱可協助取消自動扣帳，以認證身分等藉口要求事主將戶口內全部款項95萬元轉至數個指定銀行戶口作保證金，並承諾完成手續後將全數退回。

報導說，事主按照指示將錢轉至指定戶口後，騙徒繼續要求事主用其他戶口轉帳，事主疑受騙遂報警。警方於該案件拘捕一名傀儡戶口持有人，該人承認以2000元報酬將兩個戶口賣給他人，該兩戶口曾收到事主共15萬元騙款。

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