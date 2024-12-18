我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

搶企業、人才奏效 今年駐港9960公司創新高 雇49.3萬人

香港新聞組／香港18日電
港府公布統計調查，今年母公司在海外及內地的駐港公司數目達到9960間創新高；圖為日前由香港中華廠商聯合會舉辦的第58屆工展會，在銅鑼灣維多利亞公園開幕。（中新社）
港府公布統計調查，今年母公司在海外及內地的駐港公司數目達到9960間創新高；圖為日前由香港中華廠商聯合會舉辦的第58屆工展會，在銅鑼灣維多利亞公園開幕。（中新社）

儘管外圍市場暗潮洶湧，但港府多項搶人才、搶企業措施發揮成效。港府公布的「2024年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」顯示，今年母公司在海外及內地的駐港公司數目升1成達到9960間創新高，雇用人數高達49.3萬人，顯示香港營商吸引力有增無減，成為外商進軍內地及內企走出去的重要平台。

大公報、文匯報報導，李家超17日日在出席行政會議前會見傳媒時表示，今屆港府搶人才、搶企業等措施不斷取得好成績，尤其反映在最新的數據上。2024年境外母公司的駐港公司和香港初創企業數量均創新高，體現了香港營商環境頗具吸引力。

他引述投資推廣署及港府統計處17日公布的最新年度調查表示，2024年母公司在海外或內地的駐港公司，數目創歷史新高，增至9960間，較去年上升約10%。其中，屬地區總部的增加超過5%，屬地區辦事處的增加超4%。駐港公司合共雇用近50萬人，按年上升約5%。

他特別提到，在這近1萬間駐港企業中，66家由引進重點企業辦公室成功引進的重點企業，近半是行內頂尖龍頭企業，八成計畫在香港建立全球或地區總部。這66家重點企業未來數年會帶來420億元（約54億美元）的投資，創造超過1萬7000個職位。

數據顯示，按母公司所在地分析，9960間駐港公司之中，來自內地占2620間，其次是日本（1430間）、美國（1390間）、英國（720間）及新加坡（520間）。

李家超表示，本屆港府上任之後，推出多項改革措施，他樂見這些措施取得好的成績，尤其是反映在剛剛收集到的數據上面，年度調查顯示，來自各個國家的駐港公司數量升幅可觀，來自義大利的公司增加17%、英國增加12%，新加坡、德國、瑞士增幅大約10%，美國增加約9%，港府致力開拓的新興市場，中東和東協駐港公司數目升幅可觀，分別升25%及13%。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，憑藉在「一國兩制」下的獨特優勢，香港是海外企業開拓內地市場和內地企業「走出去」的最佳雙向平台，是它們的首選投資目的地，香港會繼續積極擔當「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋梁角色。

香港 港府 投資

上一則

香港三巴加價4.3-7.5%遠超通膨 1.5上路 議員斥不合理

下一則

習近平抵澳門視察3天出席回歸25年慶典 街頭「雙慶」醒目

延伸閱讀

內地婦來港產子 15歲兒至今仍癱瘓 申訴14年無果

內地婦來港產子 15歲兒至今仍癱瘓 申訴14年無果
澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別

澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別
千億財赤 千萬人口 局長炒魷

千億財赤 千萬人口 局長炒魷
港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流

港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世