搶企業、人才奏效 今年駐港9960公司創新高 雇49.3萬人

港府公布統計調查，今年母公司在海外及內地的駐港公司數目達到9960間創新高；圖為日前由香港中華廠商聯合會舉辦的第58屆工展會，在銅鑼灣維多利亞公園開幕。（中新社）

儘管外圍市場暗潮洶湧，但港府 多項搶人才、搶企業措施發揮成效。港府公布的「2024年有香港 境外母公司的駐港公司按年統計調查」顯示，今年母公司在海外及內地的駐港公司數目升1成達到9960間創新高，雇用人數高達49.3萬人，顯示香港營商吸引力有增無減，成為外商進軍內地及內企走出去的重要平台。

大公報、文匯報報導，李家超17日日在出席行政會議前會見傳媒時表示，今屆港府搶人才、搶企業等措施不斷取得好成績，尤其反映在最新的數據上。2024年境外母公司的駐港公司和香港初創企業數量均創新高，體現了香港營商環境頗具吸引力。

他引述投資 推廣署及港府統計處17日公布的最新年度調查表示，2024年母公司在海外或內地的駐港公司，數目創歷史新高，增至9960間，較去年上升約10%。其中，屬地區總部的增加超過5%，屬地區辦事處的增加超4%。駐港公司合共雇用近50萬人，按年上升約5%。

他特別提到，在這近1萬間駐港企業中，66家由引進重點企業辦公室成功引進的重點企業，近半是行內頂尖龍頭企業，八成計畫在香港建立全球或地區總部。這66家重點企業未來數年會帶來420億元（約54億美元）的投資，創造超過1萬7000個職位。

數據顯示，按母公司所在地分析，9960間駐港公司之中，來自內地占2620間，其次是日本（1430間）、美國（1390間）、英國（720間）及新加坡（520間）。

李家超表示，本屆港府上任之後，推出多項改革措施，他樂見這些措施取得好的成績，尤其是反映在剛剛收集到的數據上面，年度調查顯示，來自各個國家的駐港公司數量升幅可觀，來自義大利的公司增加17%、英國增加12%，新加坡、德國、瑞士增幅大約10%，美國增加約9%，港府致力開拓的新興市場，中東和東協駐港公司數目升幅可觀，分別升25%及13%。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，憑藉在「一國兩制」下的獨特優勢，香港是海外企業開拓內地市場和內地企業「走出去」的最佳雙向平台，是它們的首選投資目的地，香港會繼續積極擔當「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋梁角色。