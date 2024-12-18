蘋果英文版專注中國新聞 黎智英：下達管理 非編採指示

香港示意圖。(圖/shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英 涉勾結外國勢力案17日踏入第111天審訊。法官提到2020年黎智英曾要英文版蘋果日報專注報導中國新聞，黎表示由於部門資源有限，英文版蘋果旨在讓國際社會了解中國，因此集中報導中國新聞。法官問黎是否為下達編採方針，黎稱只是下達管理方針。

明報報導，據辯方資料，2020年8月26日黎智英在英文版蘋果通訊群組發信，提出「找多些大陸人生活困擾的新聞」，時任蘋果兩岸組副總編輯蔣美紅及時任壹傳媒行政總裁張劍虹先後回覆「收到」。同日，黎再稱「我們應專注於中國新聞」，時任英文版蘋果執行總編輯馮偉光回覆，「好的，我們由今天起停止報導國際新聞」，張隨後說「收到」。

據報導，黎解釋，「大陸人生活困擾」的新聞「會很有趣」，因此提出報導相關新聞。至於向馮偉光提出專注報導中國新聞的原因，黎重申創辦英文版蘋果旨在讓國際社會了解中國，而英文版蘋果資源有限，因此希望集中資源報導中國新聞。

報導稱，法官李運騰關注，上述馮偉光和張劍虹的回覆，是否反映黎智英正向高層下達編採方針？黎稱當時在下達管理方針，重申英文版蘋果資源不多，因此要求他們「專注做事」。

報導指出，另一方面，控方指黎智英面臨的罪行涵蓋161則煽動刊物，辯方昨就其中一篇文章、黎於2020年8月23日發表的〈大時代快將來臨〉提問。就文中提到， 「習朝廷面對的是個開明的世界……今日你當然有權做毛主席第二，是否做得來，將是你的極大考驗……」黎稱，他只在陳述習近平 嘗試帶領中國重返毛澤東時代的事實，無意煽動他人仇恨中央。