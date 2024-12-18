我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

蘋果英文版專注中國新聞 黎智英：下達管理 非編採指示

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案17日踏入第111天審訊。法官提到2020年黎智英曾要英文版蘋果日報專注報導中國新聞，黎表示由於部門資源有限，英文版蘋果旨在讓國際社會了解中國，因此集中報導中國新聞。法官問黎是否為下達編採方針，黎稱只是下達管理方針。

明報報導，據辯方資料，2020年8月26日黎智英在英文版蘋果通訊群組發信，提出「找多些大陸人生活困擾的新聞」，時任蘋果兩岸組副總編輯蔣美紅及時任壹傳媒行政總裁張劍虹先後回覆「收到」。同日，黎再稱「我們應專注於中國新聞」，時任英文版蘋果執行總編輯馮偉光回覆，「好的，我們由今天起停止報導國際新聞」，張隨後說「收到」。

據報導，黎解釋，「大陸人生活困擾」的新聞「會很有趣」，因此提出報導相關新聞。至於向馮偉光提出專注報導中國新聞的原因，黎重申創辦英文版蘋果旨在讓國際社會了解中國，而英文版蘋果資源有限，因此希望集中資源報導中國新聞。

報導稱，法官李運騰關注，上述馮偉光和張劍虹的回覆，是否反映黎智英正向高層下達編採方針？黎稱當時在下達管理方針，重申英文版蘋果資源不多，因此要求他們「專注做事」。

報導指出，另一方面，控方指黎智英面臨的罪行涵蓋161則煽動刊物，辯方昨就其中一篇文章、黎於2020年8月23日發表的〈大時代快將來臨〉提問。就文中提到， 「習朝廷面對的是個開明的世界……今日你當然有權做毛主席第二，是否做得來，將是你的極大考驗……」黎稱，他只在陳述習近平嘗試帶領中國重返毛澤東時代的事實，無意煽動他人仇恨中央。

黎智英 習近平

上一則

暌違5年 中印重啟邊界問題特別代表會晤

下一則

中國刺激經濟 明年財政赤字率上看4% 將創新高

延伸閱讀

黎智英自辯：與周庭僅閒談沒私交 不知她涉G20廣告計畫

黎智英自辯：與周庭僅閒談沒私交 不知她涉G20廣告計畫
黎智英否認視美為「主子」指僅價值觀相同

黎智英否認視美為「主子」指僅價值觀相同
黎智英自辯：國安法後覺得國際支持重要 任何支持都好

黎智英自辯：國安法後覺得國際支持重要 任何支持都好
黎智英自辯反港獨 否認支持本土派 歐議會促廢港最惠國

黎智英自辯反港獨 否認支持本土派 歐議會促廢港最惠國

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世