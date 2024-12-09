半馬選手多跑9公里...香港街馬指示不清變「亂馬21」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2024香港 街馬8日舉行，吸引逾1.6萬名長跑愛好者參加。然而，有跑手投訴半馬拉松 賽事安排指示不清晰，導致有參賽者跑多近9公里、即接近一半途程；另外，賽事中有4名跑手入院，主要是骨折或擦傷，過百人輕傷。

文匯報報導，針對半馬賽事指示不清晰，主辦方事後致歉，表示十分關注事件，會調查是否有工作人員出錯；又指若涉及人為錯誤，未來會加強工作人員培訓，避免事件再次發生。

本屆香港街馬設有全馬、半馬精英組、半馬挑戰組、10公里精英組、亞洲青年10公里賽和10公里挑戰組多個組別。其中，全馬和半馬項目均在東區走廊起步，並由香港特區政府政務司司長陳國基主持起跑儀式。

陳國基致辭時表示，香港街馬多年來不斷加入新元素為跑手帶來驚喜，希望參賽者好好享受長跑運動的樂趣。他提到，主辦單位今屆在10公里賽事增加家庭組別，要求家庭隊伍其中一名參加者必須為10歲至25歲的年輕人，藉以鼓勵青少年參與長跑活動，強身健體，切合特區政府推動體育普及化的政策目標。

今年香港街馬加入了不少新元素，包括在賽道設計方面作出優化，全馬賽事加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，10公里賽事的起點則改至調景嶺，讓跑手飽覽更多香港獨特的城市風光。同時亦首創五感馬拉松，為跑手帶來視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸感五大感官享受的全新體驗，沿途不僅有表演和音樂播放，並首創於啟德隧道內設有香薰噴霧裝置﹕而茶果嶺公園更特設港式小食補給站，延續賽事一貫食玩飽特色。

主辦單位於賽後表示，有近2萬人報名參賽，當中有1萬6515人出席，其中99%能完成賽事；不過，有4名參賽者骨折和擦傷送院，另有110人輕微受傷。羅珽靖和黃美寶則分別成為男女子組全馬總冠軍。

有半馬跑手賽後表示，因現場工作人員指示不清晰導致跑錯路線，有多名半馬（途程應為21.0975公里）跑手跑多近9公里，等於跑了近30公里，並指半馬參賽者本應在進入將藍隧道前折返，但當時有雪糕筒擋住折返位置，現場工作人員亦指示跑手繼續向前跑，令多人跑錯路「跑入隧道」。

另據明報報導，10公里組跑手完成賽事後需到觀塘海濱發現號01場取回行李，過百名跑手最少需輪候近1小時取回行李，及後有已取回行李的跑手告知毋須排隊，人龍始消散。