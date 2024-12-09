我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

半馬選手多跑9公里...香港街馬指示不清變「亂馬21」

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2024香港街馬8日舉行，吸引逾1.6萬名長跑愛好者參加。然而，有跑手投訴半馬拉松賽事安排指示不清晰，導致有參賽者跑多近9公里、即接近一半途程；另外，賽事中有4名跑手入院，主要是骨折或擦傷，過百人輕傷。

文匯報報導，針對半馬賽事指示不清晰，主辦方事後致歉，表示十分關注事件，會調查是否有工作人員出錯；又指若涉及人為錯誤，未來會加強工作人員培訓，避免事件再次發生。

本屆香港街馬設有全馬、半馬精英組、半馬挑戰組、10公里精英組、亞洲青年10公里賽和10公里挑戰組多個組別。其中，全馬和半馬項目均在東區走廊起步，並由香港特區政府政務司司長陳國基主持起跑儀式。

陳國基致辭時表示，香港街馬多年來不斷加入新元素為跑手帶來驚喜，希望參賽者好好享受長跑運動的樂趣。他提到，主辦單位今屆在10公里賽事增加家庭組別，要求家庭隊伍其中一名參加者必須為10歲至25歲的年輕人，藉以鼓勵青少年參與長跑活動，強身健體，切合特區政府推動體育普及化的政策目標。

今年香港街馬加入了不少新元素，包括在賽道設計方面作出優化，全馬賽事加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，10公里賽事的起點則改至調景嶺，讓跑手飽覽更多香港獨特的城市風光。同時亦首創五感馬拉松，為跑手帶來視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸感五大感官享受的全新體驗，沿途不僅有表演和音樂播放，並首創於啟德隧道內設有香薰噴霧裝置﹕而茶果嶺公園更特設港式小食補給站，延續賽事一貫食玩飽特色。

主辦單位於賽後表示，有近2萬人報名參賽，當中有1萬6515人出席，其中99%能完成賽事；不過，有4名參賽者骨折和擦傷送院，另有110人輕微受傷。羅珽靖和黃美寶則分別成為男女子組全馬總冠軍。

有半馬跑手賽後表示，因現場工作人員指示不清晰導致跑錯路線，有多名半馬（途程應為21.0975公里）跑手跑多近9公里，等於跑了近30公里，並指半馬參賽者本應在進入將藍隧道前折返，但當時有雪糕筒擋住折返位置，現場工作人員亦指示跑手繼續向前跑，令多人跑錯路「跑入隧道」。

另據明報報導，10公里組跑手完成賽事後需到觀塘海濱發現號01場取回行李，過百名跑手最少需輪候近1小時取回行李，及後有已取回行李的跑手告知毋須排隊，人龍始消散。

香港 馬拉松

上一則

螞蟻集團20周年 敲定韓歆毅接CEO 馬雲也罕見現身

下一則

廣州「爛尾地標」起拍價約21億 打7折還是流拍

延伸閱讀

賣不出去？周潤發售香港山豪宅 降價至1.95億港幣

賣不出去？周潤發售香港山豪宅 降價至1.95億港幣
比去年增增25%… 檀香山馬拉松3.5萬人報名 創紀錄

比去年增增25%… 檀香山馬拉松3.5萬人報名 創紀錄
王金平拋「兩岸主權同而不分」 沈伯洋：就是一國兩制

王金平拋「兩岸主權同而不分」 沈伯洋：就是一國兩制
台灣成香港文學庇護所 港人盼「說好自己版本的香港」

台灣成香港文學庇護所 港人盼「說好自己版本的香港」

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30
川普還沒上任，就揚言提高中國貨品關稅10%，恐將重演他第一任期與中國的貿易大戰。圖為中國國家主席習近平2017年接待來訪的川普。（路透資料照片）

加、墨總統都急找川普談關稅 為何習近平至今沒動作？

2024-12-05 18:53

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊