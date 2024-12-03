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港樓市回暖 換樓客重臨 有人轉手獲利近60萬美元

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港樓市回暖，地產代理表示，近期各區多了換樓客重新投入市場，並且大多議價後即拍板成交。

大公、文匯報報導，美聯物業元朗YOHO HUB分行營業經理曹錦輝表示，樓市回暖，區內不少換樓客感市況轉好加快入市，該行最新促成元朗Yoho Town一座低層A室交易，單位實用面積516平方呎，三房設計。單位早前以670萬元（港元，下同，約86萬美元）放售，獲區內看樓逾年換樓客洽購，認為現時市況轉好，議價後即決定入市，以605萬元承接。

中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理鍾志聰表示，大市交投氣氛平穩向好，大圍名城最新錄1期2座低層SD室交易，單位實用面積739平方呎，三房套間隔，叫價1150萬元，日前議價後以1086萬元獲承接。新買家為換樓客，見屋苑屬大型屋苑，交通方便，即承接單位自用。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，近日交投氣氛向好，馬鞍山銀湖·天峰最新錄7座高層C室交易，單位實用面積762平方呎，三房套間隔，開價1200萬元，議價後以1160萬元還價後即成交，新買家為換樓客。

胡耀祖續稱，剛促成馬鞍山曉峰灣畔4座中層A室交易，單位實用面積646平方呎，三房連套房間隔，叫價750萬元。議價後以713.8萬元易手。新買家為換樓客，見單位造價合理，即入市單位。原業主持貨15年，現轉手帳面獲利463.8萬港元（約59.59萬美元）。

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