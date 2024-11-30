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尖沙咀卡拉OK縱火釀17死 嫌犯逃27年內地落網移交港

香港新聞組╱香港30日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

尖沙咀寶勒巷1997年發生釀成17死13傷的卡拉OK縱火謀殺案。香港警方有組織罪案及三合會調查科鎖定7名疑犯，主腦等5人先後落網及被判刑，餘下兩人潛逃，被警方懸紅40萬港元(約5萬美元)通緝

文匯報報導，其中一名疑犯陳惠良在潛逃27年後，日前在內地被公安部門識破身份截獲，於前日經深圳灣口岸被移交香港警方起訴。警方昨晚表示，會全力繼續追捕另一名逃犯陳福清，並感謝內地執法部門協助追查。

現年52歲的陳惠良，案發時25歲，綽號「眉眉」，有黑幫背景。昨晚約9時，警方將陳惠良黑布蒙頭鎖上手銬押至尖沙咀寶勒巷6號至8號，即當年「新一代卡拉OK」對開位置進行案情重組。

有組織罪案及三合會調查科警司林啟初表示，警方一直鍥而不捨追查在逃涉案人，並發出了懸賞公告。今年11月27日，香港警方接到內地公安部門通報，指截獲一名52歲的涉案疑犯。經過身分確認之後，11月28日下午2時許，疑犯經深圳灣口岸回港，隨即被香港警方拘捕。警方有證據顯示，姓陳疑犯在該宗縱火謀殺案中有重大參與程度。

現時該案仍有男子陳福清（現年47歲）在逃，案發時19歲。

案發於1997年1月25日凌晨4時許，尖沙咀寶勒巷盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」被最少兩名兇徒擲汽油彈襲擊，造成三級火，大火濃煙充斥3個樓層，導致17名男女死亡，年齡介乎16歲至42歲，另13人受傷。

初步調查，案發前數日，兩幫黑社會分子在卡拉OK消遣期間因出言調戲女侍應而結怨，有人策畫報復行動。警方列作縱火及謀殺案，其後拘捕4名疑犯李家豪、董勝飛、柳應達及鄭偉成。經審訊後，鄭偉成被裁定誤殺罪名成立判囚11年，其餘3人被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁。2008年12月，涉案主謀蔡錦輝在深圳落網，並被移交香港警方，被判處終身監禁。

香港 縱火 通緝

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