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香港加菸稅奏效 戒菸求助數周飆升3.8倍

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

上月底發表的新一份財政預算案宣布即時上調菸草稅，每包香菸零售價升至約百元（港幣，下同，約12.7美元）。衛生署戒菸服務在過去短短數周，已接獲542宗求助、查詢與服務要求，較之前激增約3.8倍。

大公、文匯報報導，署方同時亦加強打擊私菸行動，包括強化線上調查及搜證，更在6日的行動中拘捕一名年僅14歲中二學生，他當時正派發315張俗稱「點心紙」的私菸宣傳廣告單張，署方將對其作出檢控，並檢討相關條例增加阻嚇性，避免青年為賺快錢而誤墜法網

衛生署控菸酒辦公室高級醫生袁家耀昨日受訪時指出，新一份預算案上調每支香菸菸草稅0.8元，是溫和措施，但效果明顯。他提到，去年使用戒菸服務的吸菸人士，相比起2022年已增加17%，而今次加菸稅後，戒菸求助同樣激增。除了一站式綜合戒菸熱線外，港府亦提供多管道、多方位的戒菸服務，包括資助非港府機構提供免費戒菸服務。

袁家耀表示，港府會提供戒菸藥物以及中醫針灸協助求助者，並發現大部分戒菸人士為女性或者長者，他們會選擇透過中醫針灸作治療方案。他指全港現時只有一間非港府機構，透過12間固定診所、34架流動中醫診所覆蓋超過200個地點，港府已與相關中醫服務營運機構商談，期望為戒菸人士提供更多服務地點。

除了增加菸草稅外，港府亦會加強打擊私菸、宣傳、擴大禁菸範圍等，去年衛生署控菸酒辦公室一共接獲逾2.1萬宗涉及吸菸及公眾健康衛生條例的投訴，當中1073宗為涉吸菸產品的宣傳投訴。

今年2月，署方與海關進行13次聯合行動，通過便衣方式打擊在公共屋邨販賣私菸及宣傳活動。陳達明提到，本月6日於觀塘安達邨發現一名14歲中二學生派發315張「點心紙」，已對涉案人士作出檢控。他透露2021年至今，控菸酒辦公室已成功檢控12名派發「點心紙」的違例者。

根據《吸菸條例》任何人不得分發任何形式的吸菸產品廣告，違例者最高罰款5萬元，但過去幾年派「點心紙」被定罪個案，最高僅罰款8000元。陳達明透露會適時檢討相關條例，以增加阻嚇力。

港府 預算 法網

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