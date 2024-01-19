港正生會涉詐640萬美元 正生書院校長遭通緝

正生書院校長陳兆焯2020年聲稱學校財困並籌款，款項疑非用於書院教育工作，逾5000萬港元被匯出境外。(取材自臉書)

香港 基督教正生書院所屬的基督教正生會4名董事，17、18日被警方拘捕。包括正生書院校長陳兆焯在內3名已離港董事則被通緝 。警方稱，陳兆焯2020年聲稱學校財困並籌款，疑將包括捐款、政府「保就業」資助及學生學費逾5000萬元（港幣，下同，約639.2萬美元）匯出境外。正生書院校監崔康常反駁，書院的確有財困，陳兆焯等人「何來詐騙、絕對無辜」。

香港01報導，警方發現，正生會部分的捐款戶口於2020年至2023年間有超過300次的大額資金流動，當中有轉移至正生會旗下的十多個銀行帳戶，以及「正生會」董事及「正生書院」校長共同持有的3個私人聯名銀行帳戶，資金流動亦包括購買或出售資產。

此外，調查亦發現，「正生會」於2022至2023年間透過13次匯款將大筆資金匯出至境外，涉及總值超過5000萬元。警方指，不但有涉案董事在案發後相繼離港，更有人涉嫌以欺騙手段公開籌款，約半年前，開始整理在港個人資產，完成籌款後，一方面暗中將「正生會」資金轉走，一方面同時賣樓移居外地。

另據明報報導，被捕4人分別為鄭天諾、劉振華、湯德崇及李永雄；被通緝者包括陳兆焯、陳友志及正生書院前校監林希聖。

正生書院校長陳兆焯等3名已離港董事被警方通緝。

據報導，身處美國的林希聖昨稱「人生自古誰無劫，留取丹心照汗青」、「上主自有判斷」。陳兆焯及陳友志正在英國營運正生會英國分部，前者16日仍在facebook 呼籲捐款。被捕的劉振華為滙基書院校長，該書院稱已成立緊急事宜處理小組，並由副校長署任校長。

報導引述警方新界南總區總督察庾博瀚稱，去年底接獲舉報，調查發現陳兆焯2020年10至12月在其facebook及媒體發起籌款作書院教育用途，稱當年捐款錄新低，呼籲市民加入助學計畫。警方發現正生會於募捐前所收捐款一直增長沒財困，但書院此期間從正生會收到的撥款異常下降，與募捐說法有極大出入。

報導說，正生會財務報表顯示，2020年捐款收入約4500萬元，按年度升6倍，由該年起年年有盈餘，但書院獲撥款占整體不足一成。至於正生書院截至2020年8月捐款收入約95萬元，按年度升1.5倍，當年最終虧蝕449萬元，累積債務4000萬元。

正生書院2009年約有110名學生，以吸毒者及情緒、行為上出偏差、失控的青年為主，多為香港法庭判處進入，學生在入學時都已經沒有毒癮。