國泰內地空服員首飛 南京空少把「毛氈聽成毛巾」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國泰航空去年8月起在內地招聘空中服務員，從2000多份申請中邀600人面試，目標明年聘用逾1500名內地空服員，占整體空服員15%，擴大普通話的服務團隊，使團隊更加多元化，以對應來自世界各地乘客的需求。國泰服務董事吳潔文近日表示已錄取逾100人，他們已完成7周培訓，本月起已在內地及國際航線陸續執勤。

綜合明報、文匯報、香港 01等報導，國泰指每個航班空服團隊配備可操廣東話、普通話及英語的空服員，故未要求內地空服員要學廣東話，但為免與乘客產生誤會，將「每天都學一點」，在飛行累積經驗。

國泰去年8月首次在內地舉行大型空服員招聘活動，接獲逾2000份申請，並在深圳面試約600名申請人，最終聘請了逾100人，取錄者會以香港為工作基地，新入職每月總收入可達1.7萬至2萬元（港幣，約2173至2556美元）。國泰指，首批內地空服員已完成為期七星期培訓，當中頭16天為緊急及安全訓練，其餘為服務技巧訓練。首批內地空服員完成培訓及課程考核後，本月已陸續登上客機服務。

被問到不懂廣東話服務乘客時有否困難，來自南京的空服員Harry稱8日首次執勤亦曾因語言問題，與乘客產生誤會。當時他服務香港往吉隆坡航班，有客人按響服務鈴，他以英語詢問，客人以廣東話回應希望索取「毛氈」，惟他誤聽成普通話發音相近的「毛巾」，幸其後客人再以普通話澄清是「毛毯」。

吳潔文稱，國泰未來會持續在內地舉行招聘會，5日及6日已在北京舉行，今起至18日亦一連三日在廣州招聘，有信心可達明年招聘目標。吳又稱，去年國泰全年招聘1000名空服員，來自香港、內地、韓國、新加坡 等地，不同國籍空服員一起培訓，故與學員上課及日常交流均以英語對答，對內地空服員表現滿意。

國泰表示，內地員工會直接與國泰航空總部簽署雇佣合約，國泰會協助內地員工提交和辦理在港就業的工作簽證 ，經入境處審核與批准後，方可簽訂合約。