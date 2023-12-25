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旺丁不旺財 香港海港城名店：收入差疫前一半

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港23日起一連四天聖誕連假，入境處數字顯示，23日有67.2萬人次出境，創疫後新高，當中逾50萬為港人；截至昨晚9時有57.6萬人次出境。酒吧業稱今年聖誕節訂座率不足7成，預料聖誕檔期業績較去年同期跌3成；有海港城名店稱人流雖較疫情時上升，但「旺丁不旺財」，生意額仍比2018年跌一半。

港媒報導，由於不少市民趁此連假外遊或北上消費，蘭桂坊協會總監張素媚表示，去年平安夜蘭桂坊一帶的酒吧及餐廳訂位一早就爆滿，今年部分餐廳訂位卻未見爆滿，她預估今年聖誕假期整體業績較去年下跌1成。

明報報導，入境處數字顯示，各口岸23日錄得逾106萬人次出入境，創今年疫後恢復通關以來新高，當中6萬港人經機場出境，另逾43萬港人經陸路口岸離港到內地。昨日截至晚上9時，各口岸出入境錄得90.5萬人次，當中逾57.6萬人次出境。

據報導，姜氏夫婦攜年幼女兒到尖沙咀拍照，女兒穿上聖誕衣服應節。姜太表示，稍後會到酒店吃自助餐，一家三口大約花費2000多港元（約256美元），她認為價錢「OK」，節日來說已經算便宜，僅提早一星期仍成功訂枱。不過，她稱聖誕節會到深圳消費玩樂。

報導稱，海港城外昨有大批市民及遊客，在海運大廈外的聖誕裝置打卡，商場內奢侈品牌名店亦有不少人入內選購，亦有人在門外排隊。有海港城名店負責人表示，人流的確較疫情期間多，但實際銷情不如理想，又說其他奢侈品牌都面對同樣情况，形容是「旺丁不旺財」。他指出，即使人流上升，銷情仍較2018年聖誕節差一半。

報導引述，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，今年聖誕長假期不少市民趁機外遊或北上消費，今年聖誕節酒吧業界訂座率不足七成，料生意額較去年同期跌30%。

聖誕節 海港城 疫情

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