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3865支iPhone被劫 香港物流公司「自盜自演」

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港葵涌發生一批價值2800萬港元（約358.2萬美元）iPhone手機搶車劫案，警方調查發現，兩名報案的物流公司職員疑「自盜自演」企圖私吞貨物，拘捕報案人及其雇主，閃電破案。被盜去貨物下落仍有待追查。

文匯報報導，「劫案」發生於1日晚上約8時，警方1日晚接獲兩名物流公司職員報案，指駕駛客貨車從機場運送一批價值2800萬元iPhone手機往觀塘途中，遭4名刀匪騎劫及掠去貨物，並在八鄉將兩人遺棄路邊後縱火燒車毀滅證據。

警方調查發現兩名報案人錄口供時，言詞閃爍及口供有可疑，懷疑另有內情，遂展開深入調查，揭發有人自編自導自演劫案。遂在2日拘捕兩名報案人，並根據資料掩至荃灣區拘捕懷疑與案有關的物流公司負責人。

被捕3名男子，俱為巴基斯坦籍及持有香港身份證，分別為涉案物流公司34歲負責人、22歲經理及30歲運輸工人。他們現涉「串謀盜竊」罪名被扣查。據了解，涉案物流公司當日受一間電子設備公司委託，到國際機場提取該批43箱合共3865部iPhone手機，並運送到觀塘一間公司，詎料有人覬覦大批手機，遂自編自導自演上演一場搶車打劫的「大龍鳳」。

警方指案件仍在調查，正設法追查贓物及其餘同黨下落，不排除有更多人被捕。

iPhone 香港 灣區

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