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羅冠聰被港警通緝 二哥斷絕關係 網：做法「似紅衛兵」

香港新聞組／香港28日電
自稱是羅冠聰二哥的羅冠鵬，27日晚在社交平台發文指，與羅冠聰正式斷絕關係，並建議羅冠聰回港面對一切。（取材自Instagram）
自稱是羅冠聰二哥的羅冠鵬，27日晚在社交平台發文指，與羅冠聰正式斷絕關係，並建議羅冠聰回港面對一切。（取材自Instagram）

前「香港眾志」創黨主席羅冠聰涉嫌干犯香港國安法被香港警方國安處懸紅100萬港元（約12.8萬美元）通緝。自稱是羅冠聰二哥的羅冠鵬，昨晚在社交平台發文指，與羅冠聰正式斷絕關係，並建議羅冠聰回港面對一切，才是「正確的方向」。

文匯報等港媒報導，有網民看到疑似羅冠聰兄長在Instagram貼文「斷絕關係」後，「好似共產黨文革紅衛兵」。

帖文內容指：「本人羅冠鵬，冠聰的哥哥，自問是土生土長愛國愛港的中國人。」他表示，和羅冠聰已有三年多沒聯絡和見面，他也沉默了三年多，現聲明與羅冠聰正式斷絕關係。

帖文又指羅冠聰在外地不斷鼓吹「港獨」和倡議外國「制裁」自己的國家和成長的城市的言論及行為，皆與他羅冠鵬無關。羅冠鵬在帖文最後一段說：「冠聰，衷心建議你回港面對一切，這一步難行，但是正確的方向。二哥只想和媽媽平靜在港生活。」

據資料顯示，今年7月香港警方國安處公布各懸紅100萬元，通緝涉嫌干犯香港國安法並竄逃海外的8名反中亂港分子，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。

警方國安處其後採取連串行動，全面追查各通緝犯在香港的聯繫人及代理人，以斬斷其資金鏈，多人被帶署協助調查，其中包括羅冠聰的家人，另多名「香港眾志」餘黨涉資助羅冠聰被捕。

香港 通緝 共產黨

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