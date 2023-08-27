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香港科大衛星升空預警災害 已傳回首批地球監測數據

香港新聞組╱香港27日電
「香港科大─雄彬一號」成功發射。(酒泉衛星發射中心影片截圖)
「香港科大─雄彬一號」成功發射。(酒泉衛星發射中心影片截圖)

香港科技大學與內地長光衛星公司合作研發的「香港科大─雄彬一號」衛星，25日在甘肅酒泉衛星發射中心成功發射，並已向科大傳回第一批地球監測遙感數據。「雄彬一號」是香港高等教育界首枚發射的衛星，目標是為災害應變、環境監測及智慧城市建設等宏觀決策提供遙感數據。

文匯報報導，香港科大昨天在清水灣校園舉行發射慶祝典禮，並與在發射現場的師生團隊視頻連線，科大副校長汪揚表示，本次衛星發射作為計畫的第一步，未來將與長光現有逾百顆衛星組成「星座群」，從粵港澳大灣區、全國乃至全球層面，提供最新的實時影像和遙感數據，為環境監測與災害預報和管理作出貢獻。

科大校長葉玉如也表示，今次發射衛星開啟了內地與香港於航天領域創科合作的新方向。她說科大會充分發揮推動創科的優勢，為香港建設成為國際創新科技中心，以及為國家航天領域的產學研發展而努力。

香港科技大學研究團隊26日慶祝「香港科大─雄彬一號」成功發射。(中新社)
香港科技大學研究團隊26日慶祝「香港科大─雄彬一號」成功發射。(中新社)

港府教育局副局長施俊輝補充說，這也標誌兩地在航天科技領域上深度合作的成果。

大公報報導，「雄彬一號」為香港高等教育界首枚的地球環境探測遙感衛星，整星重量約為215公斤，設計壽命為5年，在軌高度為535千米，解析度可達0.5米，遙感解析度為歐洲太空總署哨兵二號20倍，是目前民用衛星中的最高規格。

汪揚表示，已成功進入軌道的「雄彬一號」，將會同長光此前已發射運行的108顆「吉林一號」商業遙感衛星組成一個「星座群」，首先覆蓋香港且在未來拓展至全球，偵測並提供如滑坡、山洪、泥石流等地質災害的最新實時影像和遙感數據，為策畫組織救災工作提供強有力數據支援，亦會在此基礎上打造一個全面的環境監測與災害預報系統。

科大校董會主席沈向洋提到，全球氣候挑戰迫在眉睫，希望透過全面的遙感衛星計畫，為災害應變、環境監測、可持續資源管理等宏觀決策提供支持數據。而航天事業是國家整體發展戰略的重要組成部分，今次衛星發射正是兩地航天合作的成功案例。

雄彬一號衛星小檔案
雄彬一號衛星小檔案

香港 教育局 太空

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