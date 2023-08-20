港警再帶走羅冠聰大嫂 調查是否有金錢往來

港警國安處19日帶走羅冠聰的大嫂，調查與羅是否有金錢往來。（路透資料照片）

香港 警方國安處自公布懸賞通緝 8名海外港人後，陸續帶走他們在港的家屬等人調查。港媒報導，繼昨天國安處帶走與香港眾志有密切關係的女子後，昨天再帶走羅冠聰的大嫂，調查兩人與羅是否有金錢往來。

綜合港媒報導，國安處7月初公布懸賞通緝8名被指違反國安法的港人，包括前香港眾志創黨主席羅冠聰，其後國安處開始帶走被通緝者的在港家屬調查。

18日國安處帶走一名49歲女子調查，指她涉嫌協助在逃人士繼續從事危害國家安全行為。報導指，該女子被指與香港眾志關係密切，亦被稱為前眾志祕書長黃之鋒 的「乾媽」，國安法正調查她是否與羅冠聰及其團夥有任何形式的聯絡、是否有金錢往來等。

報導表示，19日國安處帶走羅冠聰的大嫂調查，同樣調查她是否與羅冠聰有聯絡或金錢往來。

國安處上月起陸續帶走8名被通緝者的在港家人協助調查，截至昨日最少曾會見20人，包括羅冠聰父母、兄長、大嫂及被指疑為他在港代理人余志欣；蒙兆達兄嫂及侄兒；郭榮鏗父母及兄嫂；袁弓夷前妻與4名子女和媳婦；以及郭鳳儀父母。

8名被通緝者中，許智峯、任建峰和劉祖迪的家人暫無消息稱被國安處帶走調查。

另外，警方國安處亦調查「Mee懲罰師」手機應用程式，指其涉嫌賺取資金並支援潛逃海外的羅冠聰，從事危害國安活動。警方早前就該案拘捕7名前眾志骨幹成員，另帶走前常委林淳軒等3人助查。