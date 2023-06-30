港書展「沒禁書清單 合法即可擺」 展商擬續售下架書

香港書展7月19日至25日在會展中心舉行，並設「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，三大活動預計約有760家展商參與。（中新社）

港區國安法 實施後第三屆香港 書展，將於7月19至25日在灣仔會展中心舉行，今年5月多名本地學者及傳媒人的相關書籍被公共圖書館 下架，有參展商稱今年仍售下架書。

明報報導，貿發局昨重申不會預先審查書籍，亦無「禁書清單」，只要書籍符合香港法律均能展出。資深大律師、行會成員湯家驊稱香港沒禁書，康文署亦非法庭，下架與否不是法律決定，不認為買賣「下架書」會有法律風險。

據報導，今年書展同期會舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，3項活動有來自逾30個國家及地區的約760間展商參與，較去年多約60間，其中書商有500多間，與往年相若。

報導指出，今貿發局昨在記者會被多次問及會否審查書籍，副總裁張淑芬回應時多次重申不會預先審查書籍，亦不設禁書名單，「由於我們沒有一個名單，不會預先審查，所以都是靠書商自律」。她又稱規定「好簡單」，「只要擺的是一類書，非暴力、非淫褻、非不雅，而他也遵守香港法例，我們都十分迎他們來書展」。

報導稱，去年至少3間書商被拒參展，被問到今年有否拒絕書商參展，張淑芬稱每年均有展商被拒參展，不評論相關個案。至於3年來接獲多少宗涉及書籍的投訴，她稱「都有一些聲音」，但大會沒就此認真統計。她說，接獲投訴後會告知有關展商，「如書商覺得沒問題就繼續展出，如覺得有問題就自行決定不繼續賣這本書」，又強調書展的多元文化宗旨從沒改變。

據報導，特首李家超上月16日回應傳媒時稱，公共圖書館須確保館藏內容合適，但即使該些書籍下架，仍可在私人市場看到，「如果（市民）他們想買，那也可以買」。康文署昨回覆查詢稱，任何書籍如涉違反香港法例、危害國安、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任下架覆檢；圖書館詳細檢視後，如確定內容沒涉及上述問題，便會將書籍重新上架。