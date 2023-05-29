港律政司長上京談23條 「最遲明年完成憲制責任」

律政司長林定國28日上京前，預告拜訪各部門時或談及《基本法》23條立法。(中新社資料照片)

香港 律政司長林定國昨日率團前往北京 ，展開為期5天的訪問。他表示，此行將拜訪10個部委，探討香港法律制度及法律專業問題，並希望今年內可以完成基本法23條立法，最遲明年內完成憲制責任。

文匯報報導，這次是林定國上任後首次正式訪京，將拜訪國務院 港澳辦、基本法委員會、最高人民法院、司法部等約10個部委，期望促進內地和香港法律制度之間的合作，落實「一國兩制」。

在被問及訪京期間會否向中央提及23條立法的時間表問題？林定國指出，最希望當然是在今年內完成，最晚的話亦希望明年之內完成憲制責任。「今次我會拜訪不同的部門，很多的問題我們都會探討。當然觸及到我們憲制責任的事情，包括23條（立法）都是中央很關心的事情，亦是特區政府非常關心的事情，所以討論的內容有機會觸及相關問題亦是一個合情合理和自然的事情。」

報導說，本屆特區政府高度重視基本法23條立法問題。早在去年10月，特首李家超向立法會解釋為基本法第23條立法準備工作時指出，為令23條立法後可處理最極端的情況，特區政府需要廣泛的法律研究，找出「盲點」，令法例達至高的安全系數，同時具有防範作用。

今年1月，李家超在接受媒體訪問時強調，經歷2019年「黑暴」後情勢有變，外國勢力不斷企圖插手干預香港事務，故穩妥防範甚為重要，他已要求保安局草擬23條立法第二稿，尤其針對間諜活動、偽裝組織，及新媒體新科技等手段，「期望今年，或最遲明年完成整個工作」。

此外，對於律政司刑事檢控科專責處理反修例案件的「特別職務組」在架構上「消失」，明報報導，林定國解釋，解散的原因是內部人事調整，為了更有效地運用資源，他重申任何案件都會及時處理。