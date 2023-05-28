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控校方打壓 浸大學生會上任56天解散

記者陳宥菘╱香港28日電
香港浸會大學學生會幹事會「滄溟」26日在社交網站發文，宣布解散。(取材自臉書)
香港浸會大學學生會幹事會「滄溟」26日在社交網站發文，宣布解散。(取材自臉書)

除了公民黨清盤，香港浸會大學學生會幹事會內閣「滄溟」也宣布解散。浸大「滄溟」第56屆學生會內閣日前甫上任，隨即遭校方控其政綱對「過去事件」的描述出現誇大、缺乏事實根據及偏頗情況，暫緩幹事會交接，並禁止4名幹事參與校政，遭質疑對學權進行打壓。26日學生會對外宣布，學校評議會已通過「滄溟」總辭議案，幹事會即刻解散，任期僅短短56天。

綜合香港01、集誌社報導，浸大學生會幹事會過去4年皆未順利組閣，今年內閣「滄溟」雖成功當選，然上任第3天即收到校方通知接獲「匿名投訴」，因此暫緩幹事會交接、禁止4名幹事參與學生組織事務16個月，且需寫「悔過書」。學生會也因此無法以學生代表身分參與所有校務會議，原定上月舉辦之就職典禮也因此未能順利舉行。

據報導，校方指稱的「過去事件」出自「滄溟」於4月2日在香港浸會大學學生會Facebook粉專的就任宣言，文章寫道，各大學生會在經歷社運、疫情、國安法立法、校方停止代收會費後相繼倒下，會員人數亦下降至約2000人。學生會的力量來自於學生，會員人數少了的同時，學生會的收入、話語權亦今非昔比。

「滄溟」更指控了校方對學生會的打壓。宣言指出，香港8大學生會皆面臨前所未有的打壓，包含全數被校方停止代收會費外，或遭被剝奪學生會地位、被迫遷出會址，目前僅浸大和香港科技大學生會有正式內閣出任。

對此，浸大校方4月初表示接獲關於「滄溟」的投訴，經了解後，發現幹事會的資料，「部分對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，並不符合社會的標準和價值觀」。接收到校方處分後，「滄溟」於本月8日決定總辭；26日，評議會通過「滄溟」總辭議案，鑒於法定成員不足，幹事會即刻解散；「滄溟」將於29日針對校方懲處進行上訴聆訊。

「滄溟」26日發文指，面對校方種種箝制與壓迫，本會遺憾無法順利完成任期。「我等衷心感謝於風雨飄搖之際，同學對本會支持絲毫未有減弱，於雞蛋與高牆下仍堅定站於公義一方」。「滄溟」表示，縱使被褫奪學生會幹事身分，未來將繼續以其他身分為同學爭取權益。

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