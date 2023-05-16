國安法生效近3年 港圖館下架195資料 前檔案處長疑過火

香港國安法生效後，至少有195項涉及政治題材及人物的錄影資料和書籍，遭本地公共圖書館下架；圖為香港中央圖書館。（中新社）

香港 國安法生效將近3年後，至少有195項涉及政治題材及人物的錄影資料和書籍遭本地公共圖書館 下架，這些書籍大都是泛民主派人士的作品，錄影資料則多數涉及「六四 事件」。許多網友憂慮這可能是「香港文革」的開始。

今年4月，官方審計署曾發表報告，建議公共圖書館加強檢視館藏資料，以維護國家安全。

保安局長鄧炳強昨見記者時被問及尊子漫畫停刊及公共圖書館將政治敏感書籍下架，港府是否為維護國家安全而過度反應，鄧稱康文署有自己的政策處理。

明報報導，自2020年底起，該報記者整理了公共圖書館468項涉及政治題材及人物的錄影資料和書籍，目前至少有195項資料遭下架，即兩年多內4成被下架，當中96項是在過去一年內被移除。

據報導，近兩年遭下架的書籍中，有政治學者及泛民主派人士的作品，包括前香港市民支援愛國民主運動聯合會的領軍人物司徒華（已故）、前立法會議員吳靄儀和陳淑莊、前蘋果日報主筆李怡（已故）等。

至於「六四事件」的書籍和錄影資料，上月底公共圖書館仍有46項，但截至昨天，館藏只剩下一項，這些資中，個別曾奪得第12屆人權新聞獎大獎。

報導引述行政會議成員湯家驊說，圖書館應盡量使讀者接觸多元作品，除非相關書籍有很大問題，否則，不應隨便「自我審查」。

香港作家陶傑。（取材自臉書）

此外，綜合媒體報導，中大歷史系客席副教授、港府檔案處前處長朱福強稱，不同國家會對書籍上架有其限制，但認為康文署現時把個別作者所有書不論內容全也下架，是「過了少少火位」。

知名香港作家陶傑15日下午在臉書個人專頁發文表態，拿四大古典名著舉例，內文無激烈文辭，卻充斥著滿滿諷刺。

對此，陶傑在臉書上反諷表示，所謂四大古典名著，全部也都有仇恨意識。三國演義第一句：「天下大勢，分久必合，合久必分」，強調「合久必分」，是鼓吹中國分裂，理應列為禁書。水滸傳，鼓吹暴力推翻政權，兼鼓吹仇女意識（Misogyny ）。至於紅樓夢，賈寶玉一句「女人是水做的、男人是泥做的」，貶低女性。