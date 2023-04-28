我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

香港非法進口食物 通關後暴增 首季189宗逼近去年總數

香港新聞組／香港28日電
通關後第一季非法進口食物 ，逼近去年的總數；圖為海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮（左），與食環署風險管理首席醫生周楚耀（右），講述今年首三個月走私案件情況。（取材自香港01）
通關後第一季非法進口食物 ，逼近去年的總數；圖為海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮（左），與食環署風險管理首席醫生周楚耀（右），講述今年首三個月走私案件情況。（取材自香港01）

香港全面通關後，首季共錄得189宗非法進口食物案件，接近去年總和；其中家禽蛋類占超過六成，未經煮熟的肉類占近四成。五一黃金周將至，香港海關與食物環境衛生署食物安全中心提醒市民和旅客，在過關時攜帶沒有衛生證明書的生野味、肉類、家禽及蛋即屬違法，將面臨刑責，呼籲市民切勿以身試法。

綜合明報、大公報報導，海關今年首季錄得189宗非法進口或走私受規管食物案件，包括3宗大型走私受規管食物案件，共拘捕184人。海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮表示，去年有197宗相關案件，今年首季案件數目已逼近去年總數。他說有七成半被捕人為香港居民，他們到內地探親和遊山玩水後順便買肉類及家禽蛋返港，隨意放在行李箱中。

除了數字上升，檢獲食物種類亦有改變。過往數年，絕大部分的檢獲食物均為未經煮熟的肉類，而首季緝獲的非法進口家禽蛋類有117宗，占整體案件62%，非法進口未經煮熟的肉類則有72宗，占整體38%。

至於3宗大型走私受規管食物案件中，共檢獲377公斤肉類，涉及3.8萬元（港幣，下同，約4841美元），通常是以運送蔬菜的貨車掩飾，混藏未經煮熟的肉類，衛生情況極惡劣。

食安中心首席醫生周楚耀表示，走私及非法進口的食物儲存情況惡劣而且來歷不明，極有可能滋生微生物及帶有病原體，對食物安全構成風險，威脅公眾健康。

賴子榮稱，周末預計大批旅客訪港，將視乎情況加強出入境口岸的執法行動，積極執行管制措施，如安排海關緝毒犬協助前線人員把關。他提醒市民切勿貪一時方便，從內地或海外攜帶非法進口受規管的生肉等食物，以免負上刑責。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證實體簽發的衛生證明書及或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款5萬港元及監禁6個月。

香港 邊境 蔬菜

上一則

香港消防員攜妻遊日本 拖日女入男廁性侵

下一則

安徽網紅偷貓凌虐 上傳慘狀挨轟 被逮致歉：給我機會

延伸閱讀

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍
香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕

香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕
2023港澳米其林 95餐廳奪1至3星 龍景軒降至2星

2023港澳米其林 95餐廳奪1至3星 龍景軒降至2星
防疫遣返令5月11日落幕後 美墨邊境恐爆發偷渡潮

防疫遣返令5月11日落幕後 美墨邊境恐爆發偷渡潮

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬