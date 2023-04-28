香港非法進口食物 通關後暴增 首季189宗逼近去年總數

通關後第一季非法進口食物 ，逼近去年的總數；圖為海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮（左），與食環署風險管理首席醫生周楚耀（右），講述今年首三個月走私案件情況。（取材自香港01）

香港 全面通關後，首季共錄得189宗非法進口食物案件，接近去年總和；其中家禽蛋類占超過六成，未經煮熟的肉類占近四成。五一黃金周將至，香港海關與食物環境衛生署食物安全中心提醒市民和旅客，在過關時攜帶沒有衛生證明書的生野味、肉類、家禽及蛋即屬違法，將面臨刑責，呼籲市民切勿以身試法。

綜合明報、大公報報導，海關今年首季錄得189宗非法進口或走私受規管食物案件，包括3宗大型走私受規管食物案件，共拘捕184人。海關陸路邊境 口岸科總指揮官賴子榮表示，去年有197宗相關案件，今年首季案件數目已逼近去年總數。他說有七成半被捕人為香港居民，他們到內地探親和遊山玩水後順便買肉類及家禽蛋返港，隨意放在行李箱中。

除了數字上升，檢獲食物種類亦有改變。過往數年，絕大部分的檢獲食物均為未經煮熟的肉類，而首季緝獲的非法進口家禽蛋類有117宗，占整體案件62%，非法進口未經煮熟的肉類則有72宗，占整體38%。

至於3宗大型走私受規管食物案件中，共檢獲377公斤肉類，涉及3.8萬元（港幣，下同，約4841美元），通常是以運送蔬菜 的貨車掩飾，混藏未經煮熟的肉類，衛生情況極惡劣。

食安中心首席醫生周楚耀表示，走私及非法進口的食物儲存情況惡劣而且來歷不明，極有可能滋生微生物及帶有病原體，對食物安全構成風險，威脅公眾健康。

賴子榮稱，周末預計大批旅客訪港，將視乎情況加強出入境口岸的執法行動，積極執行管制措施，如安排海關緝毒犬協助前線人員把關。他提醒市民切勿貪一時方便，從內地或海外攜帶非法進口受規管的生肉等食物，以免負上刑責。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證實體簽發的衛生證明書及或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款5萬港元及監禁6個月。