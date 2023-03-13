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香港侷住體驗館啟動 還原劏房戶生活

香港新聞組／香港13日電
香港社區組織協會推出「侷住體驗館」，邀請市民前來親身體驗「原汁原味」的住屋實況。（取材自臉書）
香港社區組織協會推出「侷住體驗館」，邀請市民前來親身體驗「原汁原味」的住屋實況。（取材自臉書）

香港現時有超過22萬人蝸居在籠屋、板房、劏房等不適切居所，香港社區組織協會在大角咀一個唐樓單位設置「侷住體驗館」，還原劏房、板間房及閣仔房等基層住屋實境，並保留單位部分裝修，邀公眾親身體驗基層住戶情況，前線社工會帶領參與者討論扶貧及房屋政策。

文匯報報導，社協副主任施麗珊昨日在有關展館啟動禮上指出，展覽以個人故事為角度出發，可增加公眾對基層巿民的尊重。

「侷住體驗館」有逾十名導賞員，包括無家者、前無家者和不適切居所居民。52歲的阿平是其中一名導賞員，她一個人到港十多年，現居於深水埗青山道的鐵皮屋，表示自己房間僅有30平方呎，租金卻要3300元（港幣，下同，約420.5美元），自己患有精神焦慮症，現以中醫藥調理，「已吃了六年藥，現在都不敢服用西藥，副作用太大，食完整日暈。」但直言居住環境無法讓其好好休息。

另一導賞員張利明已獲改善居住環境，以往曾居於深水埗的劏房，租金加上水電費要5000元。她因身體有殘疾無法工作，每月依靠6000元傷殘津貼及綜援維生，但當中八、九成也用作交租，「那時沒錢吃飯，只能每日午夜12點去街市拿過期雞蛋來吃。」她現已遷往同區英華街的過渡性房屋，直言居住環境理想，精神得到改善，「以前住的劏房無窗，衣服無得曬，整日都被人說有老人味，自己都好自卑。」

昨日到場參觀並與基層導賞員交流的立法會議員江玉歡表示，見到展館內的閣仔房，令她想起兒時在旺角豉油街生活的日子，她並鼓勵基層街坊在艱難環境下不要放棄，冀大眾能用尊重眼光和立場看待，共同前行。

沙田循道衛理中學師生代表昨亦到場聆聽基層人士的生活與故事，該校全方位學習組主任蕭皓聲表示，學校一直關注基層市民生活，感謝有機會讓學生見到真實的基層市民日常生活，希望年輕人了解舊區生活的困境，樹立平等尊重和同理心。

有中五學生亦表示初以為體驗館空間會有空調，但到場後發現「好熱、好擠」，認為很「貼地」，可實際體驗劏房生活環境。

社協表示，展館現只接待學校及商界等團體預約參觀，整體參觀約要1小時45分鐘，費用每人150元，最少10人成團，收益用作支持社協導賞員服務發展以及基層居民扶貧工作。

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