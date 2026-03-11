我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美要受困中東公民自行撤離 醫花62小時輾轉4大洲終返家

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

反內捲金句頻出…中政協委員稱AI有缺陷 還教年輕人「靜心」

記者黃雅慧／北京報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國政協委員、中國道教協會副會長張高澄道長今年政協會議期間說出許多「反內捲」金句得到中國網友廣傳，也成為今年兩會熱門人物之一。（記者黃雅慧／攝影）
中國政協委員、中國道教協會副會長張高澄道長今年政協會議期間說出許多「反內捲」金句得到中國網友廣傳，也成為今年兩會熱門人物之一。（記者黃雅慧／攝影）

中國全國政協14屆四次會議11日閉幕，今年大會期間，受到關注的除了AI科技議題外，一位來自宗教界人士的政協委員受到媒體追逐，中國政協委員、中國道教協會副會長張高澄道長身著道袍出席大會，他會議期間說出許多「反內捲」金句得到中國網友廣傳，比如「要把事情看淡，否則智慧發揮不出來」、「你裡頭一定住了，外頭就好辦了」等。

公開資料顯示，張高澄道長畢業於成都大學，本身是電腦計算機專業，曾在浙江大學任教，並在美國取得電腦博士學位。雖然他為自然科學的專家，但對社會科學的道教教理，尤其道教中那治病救人、強身益壽的氣功懷有濃厚興趣。目前是中國道教龍門派27代傳人。 是謝希純大師的弟子。2000年任桐柏宮監院、主持。

政協集體會議現場，媒體看到張高澄道長便一擁而上，追問的議題五花八門，他11日在會場表示，上夜班時最重要的是讓心靜下來。「不要著急、不要焦慮，不然消耗會很大。晚上其實是身體補充能量的時候。」

針對時下最熱的AI焦慮，鳳凰網報導，張高澄11日回應稱，人所能觀察到的整個宇宙只有4%，還有96％是看不見的，對於看不見的東西，是靠人的悟性，或是靠人深刻的體驗、特殊的方式來感知，所以AI是有缺陷的，「所以你們不要太焦慮，你們還有96%的可能性來發揮自己的能力」。

此外，根據此前媒體追訪到張高澄的各種段落，關於年輕人如何靜心的議題，張高澄建議可以上山修煉，讓「真」（元神）及「意」（元氣）合在一起。他又指如果去不了山上，就找一處安靜的地方，也可以修煉。

張高澄說，「我們看著年輕人，就像小娃娃一樣。因為（年輕人）對於物質世界的要求太多了，其實可以降低一點，回到內心之中，碰到什麼事情，用內在的智慧把它化掉。最大的好處是能把生命（能量）保存的很好。生命裡有大智慧，如果你抓住這個生命狀態的話，這個智慧也會跟天地之間合在一起。」

世報陪您半世紀

上一則

中官宣國防預算1.94兆 「適度投入」打臉中國威脅論

延伸閱讀

情緒穩、回訊息快 AI伴侶擄獲女人心

情緒穩、回訊息快 AI伴侶擄獲女人心
中國政協通過政治決議 「堅定不移推進祖國統一大業」

中國政協通過政治決議 「堅定不移推進祖國統一大業」
AI浪潮 中國這所大學砍掉翻譯、攝影等16個專業 網炸鍋

AI浪潮 中國這所大學砍掉翻譯、攝影等16個專業 網炸鍋
雷軍：AI時代 未來人類每周只需工作3天、每天2小時

雷軍：AI時代 未來人類每周只需工作3天、每天2小時

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元